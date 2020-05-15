Фанаты «Локомотива» обвинили руководство клуба в предательстве после объявления об уходе Сёмина

Активные болельщики «Локомотива» выступили с заявлением по поводу замены главного тренера команды Юрия Сёмина и призвали руководство уйти в отставку.

«14 мая клуб объявил о назначении нового тренера и добавил, что выражает огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. Оценку тому, как вы провернули увольнение легенды нашего клуба, создателя современного «Локомотива», уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем случившееся одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории «Локомотива». В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая работа с так называемым советом директоров и менеджментом клуба более невозможны. Вы замарали наши традиции, предали надежды болельщиков! Растоптали всё чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания команды. Вы оскорбили нашу живую легенду, наплевав на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!» — говорится на сайте болельщиков «Локомотива».

73-летний Сёмин возглавлял «Локомотив» (с перерывами) с 1986 года. За восемь туров до окончания чемпионата клуб идёт на втором месте. Должность Сёмина займёт сербский специалист Мирко Николич.

Ранее Дюков выразил надежду, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру.