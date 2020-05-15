Дюков надеется, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал новость о прекращении сотрудничества между московским «Локомотивом» и главным тренером Юрием Сёминым.

«С большим уважением отношусь к Юрию Павловичу, прекрасно знаем, сколько он сделал для всего российского футбола. Но, чтобы давать оценки, нужно быть внутри клуба. Юрий Павлович — ценный тренер для российского футбола. Надеюсь, после ухода из «Локомотива» он не прекратит тренерскую деятельность», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с Сёминым.