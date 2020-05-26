Азмун об интересе «Наполи»: не могу сказать ничего конкретно

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны неаполитанского «Наполи».
Азмун об интересе «Наполи»: не могу сказать ничего конкретно
  • РИА Новости

«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на команде и надеюсь, что всё будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро предоставится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретно об интересе «Наполи». Об этом должны говорить два клуба», — приводит слова Азмуна Calciomercato.

Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, записал в свой актив 26 голов и 10 голевых передач в 45 матчах.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Наполи» по Азмуну.

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