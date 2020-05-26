Источник: ФК «Уфа» может быть продан иностранным инвесторам

Компания Red Bull и холдинг City Football Group являются потенциальными покупателями ФК «Уфа».

Об этом сообщает Telegram-канал «Он Эйр». По информации источника, генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull.

Компании по производству энергетических напитков принадлежит ряд клубов по всему миру, в частности «Зальцбург» и «Лейпциг». У City Football Group девять клубов, самым известным из которых является «Манчестер Сити».

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/15 выступает в Российской премьер-лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к возобновлению сезона РПЛ.