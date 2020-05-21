Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев ответил, как вверенный ему коллектив готовится к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

«Сегодня у нас опять две тренировки. До 28 мая будем чётко придерживаться написанного плана. Потом пойдём по следующему расписанию. Если говорить в общих чертах, чем «Уфа» занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем», — написал Евсеев на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, главной задачей тренерского штаба состоит в том, чтобы все футболисты находились в форме. При этом Евсеев также отметил, что спортсмены выполняют упражнения на координацию и уделяют время работе с мячом.

После 22 туров «Уфа» имеет в своём активе 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников назвал принципиально важным возобновлением сезона РПЛ.