Евсеев рассказал, как «Уфа» готовится к возобновлению сезона РПЛ
- РИА Новости
«Сегодня у нас опять две тренировки. До 28 мая будем чётко придерживаться написанного плана. Потом пойдём по следующему расписанию. Если говорить в общих чертах, чем «Уфа» занимается сейчас: развитие аэробных возможностей. Пока бегаем», — написал Евсеев на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
По словам специалиста, главной задачей тренерского штаба состоит в том, чтобы все футболисты находились в форме. При этом Евсеев также отметил, что спортсмены выполняют упражнения на координацию и уделяют время работе с мячом.
После 22 туров «Уфа» имеет в своём активе 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников назвал принципиально важным возобновлением сезона РПЛ.