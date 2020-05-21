Сенников считает принципиально важным возобновление сезона РПЛ

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Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников поддержал идею возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сенников считает принципиально важным возобновление сезона РПЛ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон. Прежде всего это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли — и ещё полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует», — цитируют Сенникова «Известия».

По словам бывшего защитника «Локомотива», любой футболист тренируется для того, чтобы выходить на поле и играть. Сенников считает, что без этого профессиональный спортсмен не может существовать.

Сенников известен по выступлениям за санкт-петербургский «Локомотив», московские ЦСКА и «Локомотив», казанский «Рубин», ярославский «Шинник». Он является двукратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок и дважды — Суперкубок страны.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн заявил о сложностях в вопросе возобновления чемпионата России по футболу.

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