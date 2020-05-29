Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы
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- РИА Новости
Как стало известно RT, 24-летний хавбек получил повреждение стопы на одной из первых тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.
Таким образом, Миранчук рискует пропустить часть оставшихся матчей сезона Российской премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса и, как планируется, возобновится с 21 июня.
В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Миранчук сыграл в 12 матчах за «Локомотив» и записал в свой актив два гола и одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.