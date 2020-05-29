Антон Миранчук выбыл на длительный срок из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок.

Как стало известно RT, 24-летний хавбек получил повреждение стопы на одной из первых тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.

Таким образом, Миранчук рискует пропустить часть оставшихся матчей сезона Российской премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса и, как планируется, возобновится с 21 июня.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Миранчук сыграл в 12 матчах за «Локомотив» и записал в свой актив два гола и одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями.