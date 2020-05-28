Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями

Короткая ссылка
Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей с болельщиками. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На начальном этапе на стадионах будут находиться зрители на 10% мест, это безопасное число болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — приводит заявление РФС РИА Новости.

Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня. Командам осталось провести по восемь матчей.

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить