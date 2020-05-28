Роспотребнадзор одобрил возобновление РПЛ со зрителями
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей с болельщиками. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На начальном этапе на стадионах будут находиться зрители на 10% мест, это безопасное число болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — приводит заявление РФС РИА Новости.
Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня. Командам осталось провести по восемь матчей.
Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%.