СМИ: Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%

Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность допуска болельщиков на матчи с 21 июня.

Как утверждает Twitter-аккаунт TVC+, зрителям разрешат заполнять на аренах не больше 10%.

В рамках подготовки к возобновлению сезона клубы РПЛ сдают тесты на коронавирус. Так, в «Локомотиве» заболели несколько человек, в том числе Дмитрий Баринов. В «Сочи» заболевших не выявлено.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв выразил мнение, что больше инфицированных коронавирусом будет в тех командах, которым невыгодно завершать сезон.