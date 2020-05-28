СМИ: Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%

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Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность допуска болельщиков на матчи с 21 июня.
СМИ: Роспотребнадзор разрешил заполнять зрительские места на стадионах на 10%
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как утверждает Twitter-аккаунт TVC+, зрителям разрешат заполнять на аренах не больше 10%.

В рамках подготовки к возобновлению сезона клубы РПЛ сдают тесты на коронавирус. Так, в «Локомотиве» заболели несколько человек, в том числе Дмитрий Баринов. В «Сочи» заболевших не выявлено.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв выразил мнение, что больше инфицированных коронавирусом будет в тех командах, которым невыгодно завершать сезон.

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