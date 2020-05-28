Воробьёв: больше инфицированных коронавирусом будет в тех командах, которым невыгодно завершать сезон

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказал ряд опасений в связи с возобновлением футбольного сезона. В частности, в четверг, 28 мая, стало известно о положительных тестах на коронавирус в «Локомотиве». Среди инфицированных — полузащитник Дмитрий Баринов.

«В РФС и РПЛ есть люди, которые умеют просчитывать риски. Когда принималось решение возобновить сезон, они должны были это продумать. Будем надеяться на лучшее, время ещё есть, чтобы ситуация исправилась. Я уже говорил, что в командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных. Поэтому того, что произошло в «Локомотиве», следовало ожидать. Остаётся только пожелать здоровья», — заявил Воробьёв в интервью RT.

По его словам, в различных чемпионатах Европы есть примеры того, когда из-за коронавируса вводились новые ограничения уже по ходу соревнований.

«Дрезденское «Динамо» во второй Бундеслиге не проводит матчи, в чемпионате Белоруссии определённые игры отменяются. Все эти риски сохраняются. Вопрос в том, как ответственно все будут подходить к этой проблеме. Надо подождать, набраться терпения, есть ещё три-четыре недели, чтобы подготовиться к возобновлению сезона», — напомнил Воробьёв.

Он также выразил сомнение, что после возобновления чемпионата России зрителей пустят на трибуны стадионов.

Ранее сообщалось, что в «Сочи» не выявлены заболевшие коронавирусом.