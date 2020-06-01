Агент Ахметова отреагировал на слова Малафеева о себе

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Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, отреагировал на слова бывшего вратаря и заместителя спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева.
Агент Ахметова отреагировал на слова Малафеева о себе
  • РИА Новости

«Если Малафеев хочет на мне пиариться, на моём имени или ещё чём-то… Он меня в соперники выбрал, а потом провозглашал, что, пока он в клубе, там ни одного моего футболиста не будет. Мне так передавали. Но это его проблемы. У меня с ним переговоров и разговоров ни о чём не было. Малафеев не должен себя отождествлять с клубом. Он не клуб. Не последняя инстанция», — цитирует Гегечкори Metaratings.

Он отметил, что его отношения с «Зенитом» прекратились, как только оттуда ушёл Александр Дюков. По его словам, Ахметов был последним возможным его игроком для сине-бело-голубых, но по итогу хавбек перешёл в ЦСКА.

«У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всё, чтобы игрок остался в команде. А насчёт того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, он выступил против Ахметова», — подчеркнул Гегечкори.

Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 30 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Малафеев рассказал о неприятном опыте общения с Гегечкори.

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