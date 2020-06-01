Малафеев об агенте игрока ЦСКА Ахметова: он любил хвастаться связями с криминальным миром

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Бывший вратарь и заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о неприятном опыте общения с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова.
Малафеев об агенте игрока ЦСКА Ахметова: он любил хвастаться связями с криминальным миром
  • РИА Новости

«Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита». Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно», — цитирует Малафеева Metaratings.

Он также отметил, что предложил агенту встретиться, если тот сам этого захочет.

Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 30 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Малафеев объяснил, почему сорвался трансфер Фёдора Смолова в «Зенит».

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