Малафеев объяснил, почему сорвался трансфер Смолова в «Зенит»

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Бывший заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему не состоялся трансфер нападающего Фёдора Смолова.
Малафеев объяснил, почему сорвался трансфер Смолова в «Зенит»
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«Я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счёту, просто не сошлись в деньгах. Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что поначалу Смолов хотел перейти в «Зенит», но потом поменял мнение.

«Люди торгуются, это нормально. Позже Фёдор сказал, что не хочет в «Зенит». Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка», — добавил Малафеев.

Ранее Юрий Сёмин объяснил, почему Смолову не удалось заиграть в «Локомотиве».

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