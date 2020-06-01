Сёмин объяснил, почему Смолову не удалось заиграть в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, почему нападающему Фёдору Смолову не удалось заиграть в команде.

«Он приносил пользу. Не забудем, что Смолов к нам попал после сложной, стрессовой ситуации в сборной России на ЧМ-2018. Это тоже сыграло свою роль. У нас есть Алексей Миранчук, который должен получать мяч между средней и передней линиями. Смолову надо было бежать от Миранчука в зоны. Алексей отдаст! А когда Фёдор бежит на приём мяча к Миранчуку, то создаёт ему проблему. Он не увеличивает пространство, а уменьшает его. Но Фёдор любит работать с мячом, из-за чего, наоборот, бежал на приём. Это нам изменить не удалось, и, наверное, здесь есть моя вина», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что, по его тренерскому видению, нападающие после потери мяча должны сразу же вступать в борьбу, чтобы вернуть себе владение, чего Смолов поначалу не делал.

«В этом мы тоже его не совсем убедили, хотя в какой-то момент сдвиги наметились — в частности, в матче Лиги чемпионов в Леверкузене. Но затем случилась травма, после которой всё пришлось начинать сначала. В-четвёртых, когда игрок бьёт пенальти, а тренер говорил, что его должен исполнять другой, — это тоже неправильно. Если ты в такой ситуации берёшь инициативу на себя, то обязан забивать. Перечисленные выше факторы не позволили Фёдору полностью реализоваться в «Локомотиве». Однако и у меня в этом плане были ошибки. Я не убедил его в том, что надо бежать не к Миранчуку, а от него. Хотя говорилось это каждый раз. Но, повторяю, Смолов принёс «Локомотиву» пользу! Никогда не говорил, что он команде не помог. А рассуждать о том, какой он игрок, хороший или очень хороший... Это время покажет», — добавил специалист.

Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. В его активе 11 голов и семь голевых передач в 48 матчах за «Локомотив». Зимой 2020 года он на правах аренды перешёл в испанскую «Сельту».

Ранее Сёмин рассказал, когда конфликт с руководством «Локомотива» достиг точки невозврата.