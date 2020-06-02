Болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при соблюдении каких мер болельщики смогут посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России после возобновления розыгрышей турниров.

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет употреблять никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня. Кубок России планируется возобновить 24 июня.

Ранее Матыцин заявил, что модель возобновления сезона РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.