Болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при соблюдении каких мер болельщики смогут посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России после возобновления розыгрышей турниров.
Болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках
  • РИА Новости

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет употреблять никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня. Кубок России планируется возобновить 24 июня.

Ранее Матыцин заявил, что модель возобновления сезона РПЛ будет рекомендована другим видам спорта.

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