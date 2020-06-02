Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин, рассказал, что модель возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) после приостановки из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет рекомендована к применению в других видах спорта.
Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта
  • РИА Новости

«Возобновление РПЛ — наша общая победа. Эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее Чернышенко заявил, что матчи РПЛ возобновятся 19 июня.

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