Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта

Министр спорта России Олег Матыцин, рассказал, что модель возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) после приостановки из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет рекомендована к применению в других видах спорта.

«Возобновление РПЛ — наша общая победа. Эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее Чернышенко заявил, что матчи РПЛ возобновятся 19 июня.