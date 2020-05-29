Перед сборами: ещё у четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Четыре игрока «Локомотива», в том числе и полузащитник сборной России Дмитрий Баринов, сдали положительные тесты на коронавирус. Инфекция была выявлена до того, как команда начала подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу. Ранее COVID-19 был обнаружен у нападающего «железнодорожников» Джефферсона Фарфана. Экс-глава РФС Вячеслав Колосков раскритиковал клуб в связи с произошедшим, а бывший генеральный секретарь организации Анатолий Воробьёв выразил опасение, что из-за подобных случаев рестарт сезона может оказаться под угрозой.

В московском «Локомотиве» выявлены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно по итогам тестирования, которое прошли футболисты, тренерский штаб и персонал команды перед началом подготовительного сбора на своей базе в Баковке.

Коронавирус был обнаружен только у игроков — полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, вратаря Антона Коченкова и нападающего Тимура Сулейманова. В пресс-службе «железнодорожников» сообщили, что футболисты чувствуют себя хорошо, а болезнь у всех проходит бессимптомно. В данный момент они находятся на самоизоляции у себя дома. Остальные игроки продолжают готовиться к рестарту сезона, который запланирован на 21 июня.

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Это не первый случай выявления вируса у футболистов «Локомотива». 16 мая стало известно о положительном тесте форварда Джефферсона Фарфана. Ему первым в Российской премьер-лиге был поставлен диагноз COVID-19. О полном выздоровлении перуанца пока ничего не сообщалось.

В РПЛ выявлено уже более десяти случаев заболевания коронавирусом. Ранее об обнаружении болезни среди своих игроков сообщили «Спартак», «Рубин», «Динамо», «Краснодар», «Оренбург» и «Урал». Также инфекция была выявлена у владельца красно-белых Леонида Федуна. Пятеро игроков к настоящему моменту успели выздороветь — это Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов (все — «Оренбург»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») и Роман Зобнин («Спартак»).

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал «Локомотив» в связи с заражением четырёх игроков.

«Это просто потеря контроля со стороны руководителей и абсолютная безалаберность со стороны футболистов. Решение приняли, остаётся только готовиться и следить за собой. Это беспечность игроков, они абсолютно безответственны. Заражение футболистов — это ещё вина тренеров и врачей, тех, кто должен обеспечивать все меры контроля», — сказал Колосков РИА Новости.

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв признался в разговоре с RT, что ожидал подобного развития событий в «Локомотиве».

«В РФС и РПЛ есть люди, которые умеют просчитывать риски. Когда принималось решение возобновить сезон, ответственные лица должны были это продумать. Будем надеяться на лучшее, время ещё есть, чтобы ситуация исправилась. Я уже говорил, что в командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше заражённых. Поэтому того, что произошло в «Локомотиве», следовало ожидать. Остаётся только пожелать здоровья», — отметил Воробьёв.

По мнению бывшего функционера, новые случая заражения в стане «железнодорожников» могут существенно помешать возвращению футбола на стадионы 21 июня, как того хочет РФС.

«Прецеденты того, что из-за коронавируса приходилось заново вводить ограничения, есть. Дрезденское «Динамо» во второй Бундеслиге не проводит матчи, в чемпионате Белоруссии определённые игры отменяются. Все эти риски сохраняются. Вопрос в том, как ответственно все будут подходить к этой проблеме. Надо подождать, набраться терпения, есть ещё три-четыре недели, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. Маловероятно, что зрителей будут пускать на стадионы, хотя без них футбол уже не такое симпатичное зрелище. Атмосфера на трибунах — это очень важный компонент», — напомнил Воробьёв.

Почти одновременно с новостью о новых случаях заражения коронавирусом в «Локомотиве» некоторые СМИ сообщили о том, что на оставшихся матчах этого сезона смогут присутствовать болельщики. По данным ряда источников, Роспотребнадзор согласовал такую возможность с Российской премьер-лигой. При этом полностью трибуны заполняться не будут — власти и клубы разрешат заполнять стадионы лишь на 10% от общей вместимости.