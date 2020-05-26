Отказ от повышения: почему лидеры ФНЛ не готовы играть в Премьер-лиге

Перед столичным «Торпедо» в следующем сезоне не будет стоять цель выйти в Премьер-лигу. Владелец клуба Роман Авдеев заявил, что чёрно-белые намерены закрепиться в ФНЛ. Опередившие их в турнирной таблице подэлитной лиги «Химки» заняты поиском инвесторов и откажутся от повышения в классе, если не найдут деньги. В то же время занявшее третье место «Чертаново» не получит возможности сыграть в РПЛ из-за решения исполкома РФС.

Закрепление «Торпедо» в ФНЛ и смена президента

Перед московским «Торпедо» в следующем сезоне не будет стоять задачи по выходу в РПЛ. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев. По его словам, чёрно-белые должны «закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру».

«Задача по повышению в классе не стоит», — подчеркнул Авдеев ТАСС.

Также он рассказал, что новым президентом «Торпедо» станет бывший исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, который в прошлом году занял пост руководителя спортивного направления концерна Авдеева «Россиум».

С нынешним главой клуба Еленой Еленцевой решено не продлевать истекающий 31 мая договор. При этом Авдеев подчеркнул, что о конфликте с покидающим свой пост президентом речи не идёт. В свою очередь Еленцева назвала 2,5 года работы в «Торпедо» «лучшими в жизни».

Что касается слов Авдеева об отсутствии задачи по выходу в Премьер-лигу, то он и ранее весьма аккуратно высказывался о повышении «Торпедо» в классе. В недавнем интервью клубной пресс-службе бизнесмен отмечал, что чёрно-белые должны быть полностью готовы к этому. В частности, речь идёт о завершении работ по реконструкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Строительство на объекте стартует только осенью и предположительно затянется до 2023 года.

«Стадион для «Торпедо» жизненно необходим, чтобы коммерчески нормально играть в Премьер-лиге. Нужна арена, первая и молодёжная команды, детская школа, хороший менеджмент. На это всё нужно время. Игры после Нового года показывают, что пока проблем достаточно много», — подчёркивал Авдеев.

По его словам, перед командой и в этом сезоне стояла задача закрепиться в ФНЛ, но удачные результаты позволили её скорректировать. В августе-сентябре чёрно-белые одержали девять побед подряд и с большим отрывом возглавили турнирную таблицу. Лидировал столичный коллектив на протяжении 16 туров.

Однако в ноябре результаты «Торпедо» ухудшились. Подопечные Сергея Игнашевича выдали шестиматчевую безвыигрышную серию и выпали из первой двойки, что в результате стоило им путёвки в Премьер-лигу.

Поиски инвестора для «Химок» и отсутствие стадиона у «Чертаново»

На второе место в последний момент поднялись «Химки». Однако подмосковный клуб, судя по всему, тоже не готов играть в РПЛ. В министерстве спорта региона заявили, что «Химки» останутся в ФНЛ, если руководство не найдёт инвесторов.

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По информации СМИ, участие клуба в РПЛ готов был полностью оплатить владелец Fix Price Сергей Ломакин. Также проспонсировать «Химки» хотела крупная букмекерская контора PariMatch. Однако правительство Московской области оба варианта якобы не устроили. Чуть подробнее о переговорах рассказал главный тренер красно-чёрных Сергей Юран.

«Сейчас появилось интервью представителя Ломакина, где обозначены требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

По словам генерального директора «Химок» Василия Иванова, клуб продолжает поиски инвесторов, но, если они не увенчаются успехом до конца месяца, команда останется в ФНЛ.

По спортивному принципу место «Химок» в РПЛ могло бы достаться занявшему по итогам сезона ФНЛ третью строчку «Чертаново». Но на исполкоме РФС в середине мая решили, что в случае если «Ротор» и/или «Химки» не пройдут лицензирование, в Премьер-лиге останутся 15-я и 16-я команды Премьер-лиги, соответственно.

При этом в самом клубе неоднократно отмечали, что готовы к повышению в классе, если завоюют путёвку в РПЛ. Однако самоцелью для клуба выход в Премьер-лигу не был. Столичный коллектив лишь в 2018-м году дебютировал в ФНЛ и не имеет пригодного для игры в элите стадиона. А оставшись в подэлитной лиге, «Чертаново» ничего не потеряет и продолжит развивать собственную молодёжь, выплачивая футболистам скромные зарплаты.

Попытки выжить и слияния ради уменьшения расходов

Тем временем некоторые клубы оказались не готовы не только к выступлению в РПЛ, но и в ФНЛ. С начала вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса существование прекратили «Армавир» и владивостокский «Луч». А курский «Авангард», ещё два года назад игравший в финале Кубка России, объявил об уходе в ПФЛ. В руководстве заявили, что такой шаг позволит сохранить клуб.

«С финансовыми потерями в период пандемии новой коронавирусной инфекции столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80% зависит от средств региональной казны», — говорится в заявлении «Авангарда».

Другие клубы, чтобы не прекратить существование, вынуждены объединяться. Так о слиянии объявили выступающие в ПФЛ «Долгопрудный» и столичный «Олимп». Новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный» и будет выступать в Долгопрудном под руководством главного тренера «Олимпа» Рината Билялетдинова. Теперь в клубе даже рассчитывают на повышение в классе, ведь подмосковный коллектив занял в зоне «Запад» второе место и лишь на одно очко отстал от «Велеса».