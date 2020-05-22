Удар Веретенникова, изящество Аршавина и характер Бесчастных: как мог бы выглядеть идеальный российский нападающий

Испанское издание Marca составило портрет идеального нападающего, наделив его качествами девяти легендарных футболистов, в том числе и уже завершивших карьеру. Попробуем представить, как мог бы выглядеть образцовый российский форвард, используя те же критерии отбора. Удар с левой ноги Олега Веретенникова, изящное обращение с мячом Андрея Аршавина, несгибаемый характер Владимира Бесчастных и другие таланты известных отечественных голеадоров — в материале РТ.

Сила — Артём Дзюба

Капитан сборной России является довольно разноплановым нападающим. В последние годы он доказал, что считать его типичным столбом, хорошо играющим головой, не слишком справедливо. Дзюба продемонстрировал, что способен действовать в оттяжке при наличии второго, более скоростного форварда и в результате стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2018/19, а также лидирует в нынешнем.

Но всё же самым сильным качеством Артёма всегда была физическая мощь. Про росте 196 см и весе 91 кг сдвинуть его с места практически нереально. Неудивительно, что нападающий выходит победителем из большинства единоборств. Выиграть же у него борьбу на втором этаже почти невозможно.

Не под силу это оказалось даже соперникам в матчах домашнего чемпионата мира. После четвертьфинальной стадии, на которой сборная России завершила свой путь, футболист «Зенита» возглавлял рейтинг по числу выигранных верховых единоборств (41). Лучшим по тому же показателю он стал и в прошлом сезоне РПЛ (353).

Скорость — Дмитрий Сычёв

Главным качеством другого яркого российского нападающего XXI века всегда была скорость. В 18 лет Сычёв дебютировал в составе «Спартака» и поразил болельщиков своим проворством. Юный футболист буквально летал по полю и без труда ускользал от защитников. Спустя всего несколько месяцев нападающий так же легко убегал от соперников на чемпионате мира в Японии и Южной Корее, где был едва ли не единственным светлым пятном в составе сборной России.

К сожалению, уже в 2005-м Сычёв получил тяжелейшую травму колена, после которой он потерял былую скорость. В матче с «Рубином» в Казани форвард получил полный разрыв крестообразной и боковой связок, а также повреждение обоих менисков. По его словам, колено было буквально вывернуто наизнанку.

После возвращения в строй от былой мобильности и лёгкости Сычёва не осталось и следа, хотя иногда он пускал в ход свой козырь. Например, в финале Кубка России — 2007, когда на 104-й минуте совершил рывок по флангу и отдал голевую передачу на Гарри О’Коннора. По словам Юрия Сёмина, Дмитрий, восстановившись после травмы, излишне «увлёкся атлетизмом», что также привело к потере ловкости и скорости.

Изящество — Андрей Аршавин

На два года раньше Сычёва в чемпионате России дебютировал Андрей Аршавин. Как и Дмитрию, ему удалось сразу завоевать любовь болельщиков. Молодой полузащитник смело брал игру на себя и с лёгкостью «накручивал» по несколько игроков противника. Так, многим памятен его гол в ворота «Спартака» в 2002-м. Тогда Андрей ушёл от четырёх соперников и поразил цель.

Помимо техники, Аршавин обладал невероятным футбольным интеллектом, который позволял ему принимать по-настоящему неординарные решения. Он мог практически с нулевого угла пробить в дальнюю девятку, как в игре с «Торпедо» в 2005-м, или «украсть» мяч у вратаря, как в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».

А главное, Аршавин по-настоящему наслаждался футболом и дарил неповторимые эмоции болельщикам. Неудивительно, что его полюбили и в Англии. В составе «Арсенала» россиянин также регулярно устраивал красочные представления, чего только стоит один покер в ворота «Ливерпуля». Да и про перформанс в четвертьфинале Евро-2008 многие помнят до сих пор.

Левая нога — Олег Веретенников

Обладателем самой сильной левой ноги в истории страны можно было бы назвать Илью Цымбаларя. Неслучайно бывший партнёр по «Спартаку» и сборной России Дмитрий Аленичев говорил, что левая у одессита, как у Марадоны. Однако скоропостижно скончавшийся в 44 года легенда красно-белых всё же играл в полузащите.

А вот из числа нападающих великолепной левой ногой мог похвастать Олег Веретенников. Именно левой он забил большую часть своих голов. Максимальный результат был показан на чемпионате России — 143. Настрадались от левой нападающего и европейские топ-клубы — дальними ударами он огорчал «Нант» и «Манчестер Юнайтед».

«Я всё детство тренировал удары. Во дворе мы били в гаражные ворота. Там был написан номер, и мы старались в него попасть. Бывало, играли в сапогах, потому что на улице был дождь, грязь. Но сколько себя помню, я всё время бил по воротам. Так и тренировался», — объяснял секрет своего мастерства Веретенников в интервью «Чемпионату».

Правая нога — Фёдор Смолов

Хорошей правой ногой обладали многие нападающие, выступавшие или выступающие в чемпионате России, например те же Сычёв или Александр Кержаков, но RT остановил свой выбор на Фёдоре Смолове. Если Веретенников большую часть своих голов забил левой ногой, то уроженец Саратова — правой. Она помогла ему дважды стать лучшим бомбардиром РПЛ и уехать в чемпионат Испании.

Показательная статистика: в РПЛ в сезоне-2015/16 «любимой» ногой Фёдор забил 14 мячей из 20. В сезоне-2016/17 на неё пришлось 12 голов в первенстве страны из 18, считая пенальти.

Наконец, именно правой Смолов поразил ворота «Реала» в составе «Сельты» в февральском матче Примеры.

Ведущая нога Фёдора настолько сильна, что Василий Уткин после чемпионата мира — 2018 грустно пошутил, что её футболисту подменили во время фотосессии для журнала VOGUE.

Игра головой — Роман Павлюченко

Непросто было назвать лучшего и среди хорошо играющих головой нападающих. Пожалуй, первенство в этом компоненте заслужил Артём Дзюба, но поскольку в данном материале он уже фигурировал, нельзя не выделить Романа Павлюченко.

Высокий и достаточно лёгкий для своих габаритов форвард всегда комфортно чувствовал себя на втором этаже. Секрет Романа крылся не только в росте, но и в отличном выборе позиции, а также в игре на опережение. Павлюченко всегда будто в последний момент выходил победителем из воздушных дуэлей.

Особенно продуктивно футболист работал головой в 2006-м. Тогда он огорчил «Слован» и помог «Спартаку» выйти в групповой этап Лиги чемпионов, а также забил ЦСКА в дерби и «Москве». Хорошая игра на втором этаже помогла Роману и в Англии. Памятен мяч, который он забил «Манчестер Юнайтед» за «Тоттенхэм», а также гол в ворота сборной Нидерландов на Евро-2008.

Голевое чутьё — Александр Кержаков

Лучший бомбардир в истории российского футбола — Александр Кержаков. Список его сильных качеств довольно внушительный, но главное, что помогло ему забить так много, — голевое чутьё.

«Главное достоинство Кержакова в том, что он может забить с любой точки чужой половины поля», — рассказывал об игре форварда его многолетний партнёр по «Зениту» Аршавин.

И это действительно так. Александр отлично чувствовал игру и интуитивно определял, где в следующий момент окажется мяч. Поэтому многие свои голы футболист забил с нескольких метров, замыкая прострелы партнёров или грамотно играя на добивании. В качестве примера можно вспомнить точный удар по воротам корейцев на ЧМ-2014 из пределов вратарской.

При этом Кержаков не стеснялся бить по чужим воротам при первой удобной возможности, что вкупе с потрясающим чутьём и сделало его идеальным бомбардиром. Неслучайно фраза «Бил, бью, буду бить» стала настоящим слоганом форварда.

Характер — Владимир Бесчастных

Не все футболисты изначально имеют выдающиеся данные. Многим заиграть на высоком уровне помогают характер и трудолюбие. Таков пример Владимира Бесчастных, который построил хорошую карьеру благодаря несгибаемой силе воли, трудолюбию и правильному отношению к игре.

Нападающий дебютировал в составе «Спартака» в 17 лет в матче с «Крыльями Советов». Клуб не успел дозаявить двух новичков, и вчерашний дублёр появился на разминке в манеже ЦСКА в рваных кроссовках. Мало того, из-за отсутствия форвардов Олег Романцев выпустил юношу в старте. Многие на его месте не справились бы с волнением, но только не Владимир. Он забил дважды и в дубль больше никогда не возвращался.

Спустя несколько месяцев Владимир уже дебютировал в сборной, в следующем сезоне забил 18 мячей, а в 1994-м уехал в «Вердер». Бесчастных и в Германии, а позже и в Испании зарекомендовал себя как несгибаемый футболист, который сражается до конца. Ценили эти качества и в сборной. Неслучайно нападающего вызывали в национальную команду, даже когда он остался без клуба. Бесчастных отвечал голами и прокладывал путь на ЧМ-2002 в матчах с главными соперниками, причём в ключевой игре со Швейцарией оформил хет-трик.

Умение приспосабливаться — Павел Погребняк

Потрясающим характером обладает и Павел Погребняк. Форвард сделал блестящую карьеру, завоевал Кубок УЕФА и поиграл, помимо РПЛ, в Германии и Англии. Однако за подъём на каждую новую ступень ему приходилось сражаться. Один из самых талантливых воспитанников своего поколения оказался не нужен родному «Спартаку». Красно-белые отправляли игрока из аренды в аренду, но он не скис даже в Первом дивизионе, а в 2003 году забил в составе «Балтики» 15 мячей.

После очередной аренды Павел распрощался со «Спартаком» и перешёл в «Томь». Это был явный шаг назад, но только для того, чтобы сделать два вперёд. В суровых сибирских условиях Погребняк стал только сильнее, отличился 13 раз и перебрался в «Зенит», где вытеснил из основы куда более статусного турка Фатиха Текке.

Взяв Кубок УЕФА, Павел мог долгие годы спокойно играть в одной из сильнейших команд России, но не побоялся уехать в Европу, где также принёс немало пользы всем коллективам, за которые выступал. Павел сражался за каждый мяч, будь то игра АПЛ или Чемпионшипа, и не дал болельщикам ни одного повода обвинить себя в равнодушии. Этот характер помог Павлу доиграть до 36 лет. В свои годы он до сих пор выступает в РПЛ.