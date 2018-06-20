Дзюба в матче с Египтом установил два рекорда ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба в матче с национальной командой Египта установил два рекорда чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на InStat.

В матче с египтянами Дзюба 55 раз вступал в единоборства, что является лучшим показателем за все проведённые матчи мундиаля. Второе место — у форварда сборной Колумбии Радамеля Фалькао (32).

Кроме того, из 55 единоборств Дзюба выиграл 23, что тоже стало рекордом турнира. Второй показатель — у защитника национальной команды Уругвая Диего Година (19).

Ранее Шипулин назвал Дзюбу королём после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018.