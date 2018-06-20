Шипулин назвал Дзюбу королём после победы сборной России над Египтом на ЧМ-2018

Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин поделился впечатлениями от победы отечественных футболистов над Египтом на чемпионате мира 2018 года, отдельно отметив форварда команды Артёма Дзюбу.

«Парни, вы лучшие! Красавцы! Артём, ты — король! С меня лыжи!» — написал Шипулин на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.