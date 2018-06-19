Сборная России обыграла Египет в матче ЧМ-2018

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Египта в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 47-й минуте открыл Ахмед Фатхи, срезавший мяч в ворота своей команды.

Преимущество россиян на 59-й минуте удвоил Денис Черышев, а спустя три минуты Артём Дзюба довёл счёт до разгромного — 3:0.

На 73-й минуте Мохаммед Салах реализовал пенальти, назначенный при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.