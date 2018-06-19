Сборная России практически обеспечила себе первый в истории выход в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная России по футболу практически обеспечила себе первую в истории путёвку в 1/8 финала чемпионата мира.

Российские футболисты одержали победу в двух стартовых матчах домашнего чемпионата мира и гарантировали себе путёвку в плей-офф.

Ранее сборная России ни разу не преодолевала барьер группового этапа ЧМ.

Для выхода в плей-офф подопечным Станислава Черчесова достаточно, чтобы Уругвай победил или сыграл вничью с Саудовской Аравией.

Сообщалось, что Фёдор Смолов получил жёлтую карточку в матче с Египтом.