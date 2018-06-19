Футболист сборной России Смолов получил жёлтую карточку в матче с Египтом на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Фёдор Смолов был наказан жёлтой карточкой в матче с командой Египта на чемпионате мира по футболу.

Он получил жёлтую карточку на 84-й минуте за срыв быстрой атаки соперника.

Смолов появился на поле на 79-й минуте, заменив Артёма Дзюбу.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах прервал сухую серию Игоря Акинфеева на ЧМ-2018.