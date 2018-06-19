Салах прервал сухую серию Акинфеева на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах забил первый мяч команде России на чемпионате мира по футболу и прервал сухую серию голкипера Игоря Акинфеева на мундиале.

Салах с пенальти поразил ворота Акинфеева и прервал сухую серию российского голкипера. Она продлилась 163 минуты.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу впервые с 2002 года забила более одного мяча в двух матчах на одном ЧМ.