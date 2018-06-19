Сборная России по футболу впервые с 2002 года забила более одного мяча в двух матчах на одном ЧМ

Сборная России по футболу впервые за последние 16 лет отметилась более чем одним мячом в двух матчах чемпионата мира.

Сборная России забила пять мячей Саудовской Аравии и три Египту.

В последний раз россияне забивали более одного мяча в двух матчах чемпионата мира 2002 года, проходившего в Японии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что сборная России пропустила свой первый мяч на ЧМ-2018.