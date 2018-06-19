Сборная Египта сократила разницу в счёте в матче с национальной командой России на чемпионате мира по футболу.

На 73-й минуте встречи голом с пенальти отметился Мохаммед Салах.

Счёт в матче в настоящий момент — 3:1 в пользу сборной России.

Сборная России пропустила свой первый мяч на ЧМ-2018 по футболу

Ранее сообщалось, что футболист сборной Египта Махумуд Хассан получил жёлтую карточку.