Футболист сборной Египта Хассан получил жёлтую карточку в матче с Россией на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Махумуд Хассан получил жёлтую карточку в матче с национальной командой России на чемпионате мира по футболу.

Хассан был наказан жёлтой карточкой на 57-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба забил третий мяч сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018 по футболу.