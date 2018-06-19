Национальная команда России по футболу отметилась третьим забитым мячом в матче со сборной Египта на чемпионате мира.

На 62-й минуте свой второй мяч на чемпионате мира забил Артём Дзюба.

Сборная России забила третий мяч Египту в матче ЧМ-2018 по футболу

Ранее сообщалось, что Денис Черышев забил второй мяч сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018.