В будущем сезоне перед «Торпедо» не будет стоять задача подняться в РПЛ
- РИА Новости
«Закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам. Соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задача по повышению в классе не стоит», — приводит слова Авдеева ТАСС.
В текущем сезоне ФНЛ, который недавно был завершён, «Торпедо» заняло четвёртое место. При этом на протяжении 16 туров команда лидировала.
Ранее сообщалось, что новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов.