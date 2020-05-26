В будущем сезоне перед «Торпедо» не будет стоять задача подняться в РПЛ

Владелец московского ФК «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам. Соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задача по повышению в классе не стоит», — приводит слова Авдеева ТАСС.

В текущем сезоне ФНЛ, который недавно был завершён, «Торпедо» заняло четвёртое место. При этом на протяжении 16 туров команда лидировала.

Ранее сообщалось, что новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов.