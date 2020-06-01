Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Бывший заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» и экс-голкипер команды Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Его не хотел видеть в команде главный тренер, а я к Артёму хорошо относился. Как я могу прийти к Манчини и сказать, что я не хочу Дзюбу видеть в клубе. Дальше. Я человек в клубе, у которого главная задача — трудоустроить футболистов, не попавших в основной состав по каким-либо причинам. Я лично с его агентом прорабатывал варианты за границей. Артём сам от них отказывался и говорил, что хочет остаться в России. Мы же не можем его отдать в условный «Локомотив». Как мы его отдадим конкуренту? Я не понимаю, почему Артём сделал свои выводы. Всё равно же мы его отдали. Человек должен осознавать и понимать всё происходящее, если обладает тем пониманием или умеет думать. Да, мы долго обсуждали детали с «Арсеналом». Но я делал лучше в финансовом плане для «Зенита». Не я же его хотел отдавать, повторюсь, это просто моя работа», — приводит слова Малафеева Sport24.

Конфликт между Малафеевым и Дзюбой разгорелся в начале 2018 года, когда форвард был отдан в аренду в тульский «Арсенал». Тогда Дзюба заявил, что Малафеев не хотел отпускать его в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира.

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