Глушаков прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком».
Глушаков прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Странно, вчера пишут, что контракт не продлили, потом — что продлили, сегодня — «Спартак». Новости чуть ли не каждый день теперь — узнаю их от вас», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Он отметил, что уже продлил соглашение с «Ахматом» до конца чемпионата и сейчас думает только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.

«Если где-то сказал, что хочу вернуться в «Спартак», так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьёзные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире», — добавил хавбек.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым.

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