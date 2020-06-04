Вынужденный карантин: что известно о вспышке COVID-19 в украинском ФК «Карпаты»

В футбольном клубе «Карпаты», выступающем в Украинской премьер-лиге, выявлено более 20 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, среди которых игроки, члены тренерского штаба и персонал. Команда вынужденно отправилась на двухнедельный карантин, а три её матча были перенесены на неопределённый срок. При этом в УПЛ заявили, что произошедшее не должно привести к досрочному окончанию сезона. В свою очередь, во Львовской областной государственной администрации отметили, что вспышка заболевания в клубе может повлиять на сроки ослабления карантинных мер в регионе.

«Инфицированные находятся под контролем медиков»

Чемпионат Украины по футболу возобновился 30 мая. Однако не успел турнир стартовать, как один из матчей — между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» — пришлось переносить на неопределённый срок из-за положительных тестов на коронавирус в стане львовян.

Эта ситуация не стала прецедентом. Например, в начале мая из-за обнаружения COVID-19 была отложена игра второй Бундеслиги между «Динамо» и «Ганновером-96». Также в мае были перенесены два матча чемпионата Белоруссии из-за подозрения на коронавирус у нескольких игроков.

Однако распространение заболевания в «Карпатах» приняло серьёзные масштабы. Ещё 30 мая в клубе сообщили о наличии вируса «у отдельных игроков и среди персонала», а после повторного тестирования выяснилось, что COVID-19 во львовской команде заразились более 20 человек.

В клубе не стали называть точное количество заболевших, сообщив лишь, что из лаборатории было получено «чуть менее половины» положительных результатов (всего исследование прошли 65 человек). В украинских СМИ сообщается по меньшей мере о 26 заболевших в «Карпатах» (11 игроков и 15 сотрудников), в пресс-службе УПЛ заявили о 25 положительных тестах.

«По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19… Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков», — говорится в заявлении на сайте «Карпат».

Согласно протоколу, клуб уведомил о вспышке коронавируса футбольные власти страны и отправил команду на двухнедельный карантин. Отменены любые тренировки. При этом львовяне призвали не останавливать розыгрыш УПЛ.

«Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины: максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто», — гласит заявление.

В УПЛ объявили о переносе на неопределённый срок двух ближайших матчей «Карпат». 7 июня львовяне должны были встретиться с «Ворсклой», а 13-го числа — с «Днепром-1». При этом секретарь спортивно-медицинского комитета Украинской ассоциации футбола Максим Бецко заявил, что к игре заболевшие футболисты «Карпат» вернутся нескоро. По его словам, они должны «полностью выйти из заболевания» и пройти реабилитацию.

«Это будут не две недели… Человек, который заразился, способен заразить большое количество людей вокруг себя. Такова особенность этого вируса. Не удалось избежать распространения внутри команды теми мерами, которые применялись. Но нельзя говорить, что кто-то в «Карпатах» в этом виноват», — заявил Бецко.

В свою очередь, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заверил, что пока нет причин говорить о возможном срыве сезона в связи с произошедшим в «Карпатах».

При этом ситуация в футбольном клубе может повлиять на сроки ослабления карантинных мер во всём регионе. Об этом заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

«Мы не исключаем, что если показатель инцидентности (количество новых заболеваний на 100 тыс. человек за неделю. — RT) составит более 12 единиц, мы не будем ослаблять карантинные меры в пятницу. Ответственность за те или иные вещи, которые происходят внутри клуба, — это ответственность руководителей. С другой стороны, мы с тревогой относимся к тому, что такое количество игроков инфицированы», — приводит слова чиновника Tribuna.

«Вынуждены отменить весь тренировочный процесс»

В текущем сезоне УПЛ «Карпаты» сражаются за выживание. По итогам первой части чемпионата страны они заняли последнее место, набрав всего 13 очков, и продолжили выступление в плей-офф за право остаться в элите.

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Однако вспышка COVID-19 в команде может помешать львовянам сохранить место в УПЛ. Футбольный сезон на Украине доигрывается в крайне сжатые сроки, а потому неясно, на какие даты будут перенесены три встречи «Карпат». В клубе заявили о желании довести чемпионат до конца любым составом.

«Мы вынуждены отменить весь тренировочный процесс. Сейчас мы не можем продолжать чемпионат, несмотря на наше огромное желание это сделать. Как только двухнедельный карантин закончится, мы всё равно планируем доигрывать», — приводит слова исполнительного директора «Карпат» Ростислава Ящишина footballua.tv.

Руководство «Мариуполя» уже предложило перенести матч с «Карпатами» на 1 июля и провести его в Мариуполе. Согласно календарю, там же спустя три дня должна состояться вторая игра между командами.

Ранее совладелец «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что команда согласна на техническое поражение от «Мариуполя», но призвал не останавливать чемпионат.

«Мы создавали нашу историю только на футбольных полях. Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копания в грязных трусах и договорняков в кабинетах: мы — «Карпаты». Мы никому не позволим порочить имидж нашего клуба», — написал Смалийчук в Facebook.

«Никто не ожидал, что может быть такое количество заболевших»

Пока не сообщается, кто именно заразился коронавирусом в стане «Карпат». Известно имя лишь одного заболевшего. Это защитник Владислав Дубинчак. Он выложил пост в социальных сетях, в котором рассказал о сдаче положительного теста.

«Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй — положительный. Именно поэтому было принято решение сдать анализ повторно, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов нет. Я придерживался всех необходимых мер профилактики», — написал Дубинчак в Instagram.

В свою очередь, полузащитник «Антверпена» Егор Назарина, в сезоне-2019/20 выступавший за львовский клуб на правах аренды, подчеркнул, что «в глобальном плане» симптомов в «Карпатах» нет ни у кого.

«Ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть. Ничего с этим не поделаешь. Нам объявили, что мы уходим на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Думаю, здоровые ребята будут себя поддерживать в форме, потому что две недели — приличный срок, а к продолжению чемпионата готовиться нужно», — подчеркнул Назарина.

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар, продолжая тему, посетовал, что в настоящий момент в команде нет тренировочного процесса, в том числе индивидуального.

«Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество (заболевших. — RT)… Сделаем всё, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат. Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции», — сказал Санжар в программе «Футбол NEWS».

Среди игроков больше остальных повезло белорусскому полузащитнику Кириллу Кириленко. 1 июня у него истёк контракт с украинским клубом, и он успел вернуться в Минск. По его словам, после возобновления тренировочного процесса в команде все занимались спокойно и не испытывали недомогания. Кириленко также подчеркнул, что в мае футболисты «Карпат» дважды прошли тестирование на коронавирус и все результаты оказались отрицательными.

«Даже не представляю, как ребята могли заразиться. Тем более никаких признаков болезни ни у кого не было, все тренировались спокойно, без каких-либо подозрений. Никто не жаловался, никому плохо не было», — приводит слова футболиста Tribuna.