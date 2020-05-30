Футбольный матч на Украине был отменён из-за коронавируса в одной из команд

Матч 24-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между «Карпатами» и «Мариуполем» был отменён из-за выявления случаев заболевания коронавирусом во львовской команде.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, в «Карпатах» было выявлено несколько случаев заболевания как среди игроков, так и среди персонала.

Матч должен был состояться 31 мая во Львове. Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе встречи будет принято в ближайшее время.

УПЛ, как и большинство футбольных лиг мира, была приостановлена из-за пандемии. Первая игра возобновлённого чемпионата прошла 30 мая.

Ранее сообщалось, что клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня.