Футбольный матч на Украине был отменён из-за коронавируса в одной из команд
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Как сообщает пресс-служба УПЛ, в «Карпатах» было выявлено несколько случаев заболевания как среди игроков, так и среди персонала.
Матч должен был состояться 31 мая во Львове. Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе встречи будет принято в ближайшее время.
УПЛ, как и большинство футбольных лиг мира, была приостановлена из-за пандемии. Первая игра возобновлённого чемпионата прошла 30 мая.
Ранее сообщалось, что клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня.