Клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня

Испанская Ла Лига объявила, что клубам Примеры и Сегунды с 1 июня будет разрешено проводить полноценные тренировки в группах.

Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Отмечается, что возобновление коллективных тренировок является последним шагом в протоколе по возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что Диего Косте грозит полгода тюрьмы.