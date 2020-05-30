Клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.
Отмечается, что возобновление коллективных тренировок является последним шагом в протоколе по возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.
Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.
Ранее сообщалось, что Диего Косте грозит полгода тюрьмы.