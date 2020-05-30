Клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня

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Испанская Ла Лига объявила, что клубам Примеры и Сегунды с 1 июня будет разрешено проводить полноценные тренировки в группах.
Клубы Примеры смогут проводить полноценные тренировки в группах с 1 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Отмечается, что возобновление коллективных тренировок является последним шагом в протоколе по возобновлению сезона, которое запланировано на 11 июня.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что Диего Косте грозит полгода тюрьмы.

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