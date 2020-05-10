Матч Второй Бундеслиги перенесён из-за карантина в одной из команд

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Матч Второй Бундеслиги между «Ганновером» и дрезденским «Динамо» перенесён на неопределённый срок.
Матч Второй Бундеслиги перенесён из-за карантина в одной из команд
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Как сообщает пресс-служба «Ганновера», такое решение было принято после введения карантина в «Динамо», где было выявлено три случая инфицирования коронавирусом.

Изначально игра должна была пройти 17 мая в Ганновере.

Отмечается, что новая дата проведения матча, который доложен был стать первым после возобновления сезона, пока не определена.

Ранее сообщалось, что в Германии не намерены откладывать возобновление сезона из-за карантина в одном клубе.

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