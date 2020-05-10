В Германии не намерены откладывать возобновление сезона из-за карантина в одном клубе
- Reuters
«Это не повод подвергать сомнению весь сезон в стране. Мне всегда было ясно, что подобное может произойти, ведь мы находимся пока на начальном этапе перезапуска сезона», — приводит слова Зайферта ZDF.
Футбольный сезон в Бундеслиге и Второй Бундеслиге планируют возобновить 16 мая.
9 мая стало известно, что клуб Второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» ушёл на двухнедельный карантин из-за выявления коронавируса. При этом у команды на 17 мая запланирована первая игра возобновлённого сезона — с «Ганновером».
Ранее сообщалось, что в клубе АПЛ «Брайтон» обнаружен коронавирус уже у третьего футболиста команды.