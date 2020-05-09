Ещё один немецкий футбольный клуб ушёл на карантин из-за выявления коронавируса

Клуб Второй Бундеслиги «Динамо» из Дрездена отправил на карантин всех игроков, тренеров и персонал из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких членов команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, после выявления нескольких случаев инфицирования было принято решение отправить всю команду на двухнедельный карантин.

Все три выявленные случая заболевания — среди футболистов, но их имена не разглашаются.

Таким образом, под вопросом стоит участие «Динамо» в запланированном на 17 мая матче с «Ганновером».

Прежде другая команда Второй Бундеслиги — «Эрцгебирге» — ушла на карантин из-за выявления случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу возобновится в середине мая.