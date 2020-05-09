Ещё один немецкий футбольный клуб ушёл на карантин из-за выявления коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, после выявления нескольких случаев инфицирования было принято решение отправить всю команду на двухнедельный карантин.
Все три выявленные случая заболевания — среди футболистов, но их имена не разглашаются.
Таким образом, под вопросом стоит участие «Динамо» в запланированном на 17 мая матче с «Ганновером».
Прежде другая команда Второй Бундеслиги — «Эрцгебирге» — ушла на карантин из-за выявления случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу возобновится в середине мая.