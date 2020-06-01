Первый хет-трик Санчо, победа «Шахтёра» над киевским «Динамо», лидерство БАТЭ: главные события дня в европейском футболе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо оформил первый хет-трик в карьере и помог своей команде разгромить «Падерборн» в Бундеслиге. Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Унион» благодаря дублю Марку Тюрама. Донецкий «Шахтёр» одержал волевую победу над киевским «Динамо» в главном противостоянии Украины. А борисовский БАТЭ оторвался от преследователей в чемпионате Белоруссии. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Акции в память о Джордже Флойде и десять мячей от «Боруссий»

В рамках 29-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде уверенно обыграла аутсайдера турнира «Падерборн» — 6:1. Хозяева удерживали свои ворота в неприкосновенности на протяжении почти целого часа, но на 54-й минуте пропустили после ошибки вратаря Леопольда Цингерле.

Главным героем встречи стал Джейдон Санчо. Английский полузащитник «Боруссии» оформил дебютный хет-трик в карьере на взрослом уровне, а после первого гола почтил память погибшего в США Джорджа Флойда.

Игрок снял футболку, под которой была надета другая с надписью: «Правосудие для Джорджа Флойда». За это спортсмен согласно правилам получил жёлтую карточку.

Три забитых мяча помогли Джейдону выйти на первое место в текущем сезоне Бундеслиги по количеству баллов за результативность (17 голов и 16 передач).

Также стоит отметить удачный выход на замену защитника дортмундцев Марселя Шмельцера. 32-летний старожил команды появился на поле за десять минут до конца основного времени и успел не только отдать голевую передачу, но и отличиться самостоятельно.

Балл за результативность набрал и 20-летний дебютант «Боруссии» Матеу Морей. Испанец уже в добавленное время помог Санчо оформить хет-трик. После передачи партнёра британец убежал к чужим воротам вместе с Торганом Азаром, но вместо паса на бельгийца точно пробил в ближний угол.

Крупную победу в воскресенье одержала и мёнхенгладбахская «Боруссия». Подопечные Марко Розе дома переиграли «Унион» со счётом 4:1.

Значительный вклад в успех хозяев внёс нападающий Марку Тюрам. Сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама оформил дубль и стал 15-м футболистом в сезоне-2019/20 чемпионата Германии, которому удалось забить десять мячей. Нападающий отличился в трёх из четырёх матчей после возобновления турнира и догнал в командной гонке бомбардиров Алассана Плеа.

После одного из голов в поединке с «Унионом» Тюрам, как и Санчо, почтил память Джорджа Флойда, встав на одно колено.

Интересно, что в обоих случаях Марку ассистировал как раз Плеа, а на 81-й минуте он отличился самостоятельно, в касание замкнув передачу партнёра с фланга. Это позволило Алассану стать первым футболистом мёнхенгладбахцев, который набрал 20 баллов за результативность в текущем сезоне Бундеслиги.

Футболисты «Боруссии» отпраздновали первую за три матча победу с картонными фигурами своих фанатов, размещёнными на трибунах.

Спорное решение судьи и неудача киевского «Динамо»

На выходных возобновился футбольный сезон на Украине. Правда, один из матчей, в котором «Карпаты» должны были принять «Мариуполь», пришлось перенести из-за положительных тестов на COVID-19 у футболистов и персонала команды из Львова.

Зато в воскресенье состоялся поединок между киевским «Динамо» и «Шахтёром». Несмотря на отсутствие людей на трибунах, игра получилась яркой и богатой на события. Не обошлось и без спорных решений судьи.

В середине первого тайма главный арбитр матча Екатерина Монузль отменила гол полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука. Судья после просмотра повтора посчитала, что защитник бело-голубых Денис Попов перед точным выстрелом партнёра ударил по лицу оппонента.

Правда, киевляне вскоре всё же открыли счёт. Виталий Буяльский грамотно открылся на грани офсайда и замкнул передачу Георгия Цитаишвили из глубины поля.

«Шахтёр» практически моментально отыгрался усилиями Марлоса, а после перерыва бразилец оформил дубль. Наконец, за 15 минут до конца встречи все вопросы об исходе поединка снял ещё один латиноамериканец Маркос Антонио. Вышедший на замену полузащитник с близкого расстояния добил мяч в цель.

«Горняки» практически обеспечили себе очередное чемпионство. За восемь туров до финиша их преимущество над ближайшими преследователями составляет 16 очков. «Динамо» же рискует остаться без медалей. Киевляне опустились на четвёртую строчку и ведут сражение за путёвку в Лигу чемпионов с «Десной» и «Зарёй» (у всех трёх команд по 46 очков).

Первое брестское дерби и голевая «перестрелка» в Молодечно

В Белоруссии стартовавший в марте чемпионат страны не прерывался, и позади остались уже 11 туров Высшей лиги. После первой трети сезона лидерство удалось захватить БАТЭ. В прошлом году борисовчане впервые за 14 лет остались без золота и в нынешнем нацелены вернуть себе все внутренние трофеи.

На прошлой неделе им покорился Кубок страны, а в воскресенье подопечные Кирилла Альшевского впервые за более чем два года обыграли «Ислочь». Единственный мяч с пенальти провёл Неманья Милич. Эта победа стала для борисовчан шестой подряд в Высшей лиге.

Осечка главного преследователя жёлто-синих «Энергетика-БГУ» помогла БАТЭ увеличить отрыв от второго места до трёх очков. Бывшая команда Ильи Шкурина потеряла очки в драматичном матче с «Витебском». Уже в первом тайме соперники забили пять мячей, причём три из них уложились в пятиминутный отрезок.

«Энергетик-БГУ» пропустил первым, но на перерыв ушёл с минимальным преимуществом в счёте — 3:2. Однако в начале второго тайма минчане остались в меньшинстве. Защитник Евгений Юдчиц получил спорную красную карточку.

Вдесятером «Энергетик-БГУ» из последних сил оборонял свои ворота, но незадолго до финального свистка всё же пропустил. «Витебск» ушёл от поражения на четвёртой добавленной минуте благодаря точному удару Жулио Сезара. Бразилец головой отправил мяч в ближний угол после подачи партнёра из-за пределов штрафной.

Действующий чемпион «Динамо-Брест» пока далёк от борьбы за золото. Отставание команды от БАТЭ составляет уже девять очков, но в отчётном туре «Динамо» прервало беспроигрышную серию и обыграло «Рух» в первом в истории чемпионатов Белоруссии брестском дерби — 4:1.

Динамовцы пропустили уже на 14-й минуте, но быстро отыгрались усилиями Сергея Кисляка. После перерыва важнейшую победу команде помог добыть оформивший дубль Павел Савицкий.