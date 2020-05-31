Дубль Левандовски и красивый гол Хаверца: чем запомнились матчи 29-го тура Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Фортуну», при этом Роберт Левандовски оформил дубль. «Шальке» уступил «Вердеру», а «Байер» с минимальным счётом обыграл «Вольфсбург». Между тем Кай Хаверц оформил красивый гол. RT рассказывает о главных событиях матчей 29-го тура Бундеслиги.

Победа «Байера» и достижение Хаверца

29-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу во Фрайбурге. Сражающийся за медали «Байер», на неделе потерпевший крупное поражение от «Вольфсбурга», набрал важнейшие три очка и временно поднялся на третье место.

Победу команде принёс демонстрирующий невероятную форму Кай Хаверц. В начале второго тайма полузащитник, несмотря на сопротивлении сразу двух оппонентов, умудрился послать мяч точно между ног вратарю с достаточно острого угла.

Данный гол для футболиста — шестой за последние пять матчей чемпионата и 11-й — в текущем сезоне. Мало того, Кай стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди игроков до 21 года за всю историю турнира. На его счету уже 35 мячей в национальном первенстве. Хаверц переписал достижение экс-форварда «Шальке» Клауса Фишера, забившего 34 раза.

Победный гол на 85-й минуте и красная карточка после выхода на замену

А вот «Вольфсбург» после триумфа в Леверкузене неожиданно уступил дома «Айнтрахту» — 1:2. Команде из Франкфурта-на-Майне удалось вырвать победу на 85-й минуте — Даити Камада отличился во втором матче подряд. Гости поймали соперника на контратаке и одержали первую победу в Бундеслиге за семь встреч.

Правда, в концовке «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Вышедший на замену незадолго до финального свистка Лукас Торро уже в добавленное арбитром время умудрился заработать две жёлтые карточки за срыв атаки и покинул поле.

Пять точных ударов «Баварии» и автогол Йоргенсена

Единственный разгром этих двух игровых дней был зафиксирован в Мюнхене, где «Бавария» не оставила ни малейших шансов скромной «Фортуне». Лидер Бундеслиги отправил в ворота соперника пять безответных мячей.

Начало избиению положил защитник гостей Матиас Занка Йоргенсен, который подправил мяч в собственные ворота после неудачного удара со стороны Бенжамена Павара. Но вскоре француз отличился и без посторонней помощи.

Затем наступило время Роберта Левандовски. Поляк, уверенно лидирующий в гонке бомбардиров турнира, оформил дубль. Причём оба гола нападающего получились красивыми. В первом случае он завершил изящную многоходовую атаку «Баварии», а во втором — пяткой отправил мяч в створ.

Теперь на счету нападающего значатся 29 голов.

Форвард может впервые в карьере забить больше 30 голов за сезон в Бундеслиге. В новейшей истории турнира это удавалось только Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Рекорд результативности до сих пор принадлежит Герду Мюллеру, который в сезоне-1971/72 отличился 40 раз.

Грубая ошибка Тодибо и красивый мяч Биттенкорта

Из аутсайдеров после возобновления сезона лучше всех выглядит «Вердер». Бременцы не собираются вылетать и отчаянно борются за выживание. Неделю назад команда обыграла «Фрайбург», а затем разошлась миром с менхенгладбахской «Боруссией».

В субботу же подопечные Флориана Кофельдта увезли минимальную победу из Гельзенкирхена. «Шальке», в отличие от соперника, находится не в лучшей форме и проиграл четыре матча подряд с общим счётом — 1:10. А радости побед коллектив не знает с января.

Судьбу поединка решила самоуверенность Жан-Клера Тодибо. В середине поля он начал обыгрывать сразу нескольких оппонентов и потерял мяч. Гости мгновенно наказали «Шальке» за ошибку. Леонардо Биттенкот нанёс красивый обводящий удар из-за пределов штрафной. Сам Тодибо в перерыве был заменён, но это хозяев не спасло.

Запомнились гельзенкирхенцы лишь жестом полузащитника Уэстона Маккенни, который вышел на поле с повязкой на предплечье со словами «Справедливость для Джорджа». Таким образом футболист почти память погибшего при задержании полицейскими в США Джорджа Флойда.

«Вердер» же не только одержал победу, но и дождался осечки «Майнца», благодаря которой бременцы сократили отставание от спасительного 15-го места всего до трёх очков.

Победная поступь «Герты» и джокер Пёнтек

Великолепно после возобновления сезона выглядит и «Герта». Под руководством Бруно Лаббадиа берлинцы буквально обрели второе дыхание и просто не замечают соперников. В воротах «Хоффенхайма» и «Униона» побывали суммарно семь безответных мячей.

Затем столичный коллектив отобрал очки у сражающегося за медали «Лейпцига», а в субботу вернулся на победную тропу. На «Олимпиаштадионе» «Герта» дважды поразила ворота «Аугсбурга» — 2:0.

Примечательно, что во втором матче подряд удалось отличиться звёздному новичку хозяев Кшиштофу Пёнтеку, причём он вновь вышел лишь на замену. Поляк появился на поле на 65-й минуте и успел отличиться в добавленное арбитром время. «Герте» же третья победа в последних четырёх встречах помогла подняться на девятое место — до зоны еврокубков всего четыре очка.