«Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге, проиграв «Вердеру»

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Гельзенкирхенский «Шальке» потерпел поражение от бременского «Вердера» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
«Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге, проиграв «Вердеру»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Вердеру» принёс гол Леонардо Биттенкорта, забившего на 32-й минуте.

Таким образом, безвыигрышная серия «Шальке» достигла 11 матчей, в семи из которых команда потерпела поражения. Гельзенкирхенцы занимают деcятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Вердер» с 25 очками — на предпоследнем, 17-м месте.

В параллельных матчах «Айнтрахт» на выезде победил «Вольфсбург» (2:1), «Герта» на своём поле обыграла «Аугсбург» (2:0), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (0:1).

Ранее сообщалось, что гол Хаверца принёс «Байеру» победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге.

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