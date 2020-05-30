«Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге, проиграв «Вердеру»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Вердеру» принёс гол Леонардо Биттенкорта, забившего на 32-й минуте.
Таким образом, безвыигрышная серия «Шальке» достигла 11 матчей, в семи из которых команда потерпела поражения. Гельзенкирхенцы занимают деcятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Вердер» с 25 очками — на предпоследнем, 17-м месте.
В параллельных матчах «Айнтрахт» на выезде победил «Вольфсбург» (2:1), «Герта» на своём поле обыграла «Аугсбург» (2:0), а «Майнц» уступил «Хоффенхайму» (0:1).
Ранее сообщалось, что гол Хаверца принёс «Байеру» победу над «Фрайбургом» в Бундеслиге.