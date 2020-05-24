27-й гол Левандовски, достижение Санчо и 13 тысяч картонных фанатов: чем запомнились очередные матчи Бундеслиги

Роберт Левандовски забил 27-й мяч в текущем сезоне чемпионата Германии и помог «Баварии» одержать шестую победу подряд. Джейдон Санчо отдал 16-ю результативную передачу и побил рекорд дортмундской «Боруссии». 13 тыс. картонных фанатов не помешали «Байеру» одержать победу в Мёнхенгладбахе. А новый главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа вошёл в историю благодаря сверхудачному дебюту в клубе. Чем запомнились матчи 27-го тура Бундеслиги — в материале RT.

Пять мячей «Баварии» и два гола Хинтереггера за четыре минуты

Возглавляющая турнирную таблицу Бундеслиги «Бавария» продолжает двигаться к восьмому подряд чемпионству. В субботу мюнхенцы принимали не блещущий в этом сезоне «Айнтрахт» и уверенно записали в свой актив очередную победу в национальном первенстве — 5:2.

Хозяева отправили в ворота соперника пять мячей, хотя могли в два раза больше. Не ушёл с поля без гола и главный бомбардир команды Роберт Левандовски. Поляк отличился на первой минуте второго тайма и догнал нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле в споре за «Золотую бутсу». На счету обоих форвардов по 27 точных ударов в своих национальных первенствах. Левандовски отметился забитым мячом в четвёртом туре Бундеслиги подряд.

В свою очередь, Томас Мюллер также отметился точным ударом, а голевая передача на Леона Горецку позволила ему вырваться в лидеры топ-5 ведущих чемпионатов Старого Света среди ассистентов с 17 результативными пасами.

Расслабилась «Бавария», лишь когда крупно повела в счёте. Этим мгновенно воспользовался защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. Австриец дважды за четыре минуты удачно подключился к подаче углового и вырвался в лидеры гонки бомбардиров команды с восемью голами. Правда, в концовке матча Хинтереггер отметился уже со знаком минус, неловко поразив собственные ворота.

Травма Хуммельса и удаление Клауса

Великолепно после возобновления сезона выглядит и главный преследователь «Баварии» — дортмундская «Боруссия». В двух матчах подопечные Люсьена Фавра одержали две победы с общим счётом 6:0. На прошлой неделе чёрно-жёлтые в дерби не оставили шансов «Шальке», а в субботу на выезде переиграли «Вольфсбург» — 2:0.

Норвежский вундеркинд гостей Эрлинг Холанд забить не сумел, зато третьим мячом в последних двух встречах отметился Рафаэл Геррейру. А Джейдон Санчо незадолго до финального свистка отдал результативную передачу на Ашрафа Хакими и установил клубный рекорд.

Он стал первым футболистом в истории «Боруссии», который записал на свой счёт 16 голевых пасов в отдельно взятом сезоне Бундеслиги. Нет сомнений, что англичанин ещё перепишет данное достижение.

«Вольфсбург» же не только не сумел поразить ворота дортмундцев в седьмом очном матче подряд, но и в концовке остался в меньшинстве. После просмотра повтора судья показал прямую красную карточку Феликсу Клаусу.

Единственной ложкой дёгтя для гостей стала травма основного центрального защитника Матса Хуммельса, который в этот вечер проводил 250-й матч за «Боруссию». Футболист получил повреждение ахиллова сухожилия и в перерыве покинул поле. Впрочем, в клубе надеются, что уже 26 мая Хуммельс сумеет помочь команде в ключевом матче сезона с «Баварией».

Второй дубль Хаверца подряд и спорный пенальти после просмотра VAR

Важный матч в рамках 27-го тура Бундеслиги состоялся в Мёнхенгладбахе, где встретились ведущие борьбу за бронзу «Боруссия» и «Байер». Перед игрой хозяева попытались получить хотя бы какое-то преимущество домашних стен и разместили на трибунах около 13 тыс. картонных фигур своих фанатов.

Однако это не помогло коллективу Марко Розе набрать очки. Мёнхенгладбахцы вполне могут сетовать на судью, который в самом начале второго тайма при равном счёте (1:1) назначил спорный пенальти в пользу «Байера». Нико Эльведи в подкате действительно сбил Карима Беллараби, но только после того, как оппонент нанёс неточный удар по воротам.

Однако рефери, прибегнув к помощи VAR, указал на точку, а Кай Хаверц пусть и не без труда, но реализовал 11-метровый и оформил дубль во втором матче подряд. В концовке же Свен Бендер после подачи со стандарта снял все вопросы — 3:1. «Байер» одержал шестую победу в семи последних матчах национального первенства и поднялся на третье место.

В составе «Боруссии» эту встречу может занести себе в актив разве что автор гола Марку Тюрам, сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама. В активе 22-летнего нападающего в текущем сезоне Бундеслиги значатся уже 16 баллов за результативность (восемь голов + восемь передач).

Четыре гола «Герты» и невероятный дебют Лаббадиа

Однако ярче всех в Бундеслиге после возобновления сезона выглядит не «Бавария», дортмундская «Боруссия» или «Байер», а «Герта». Берлинцы в последнее время не хватали звёзд с неба и отметились разве что частой сменой тренеров. Бруно Лаббадиа стал уже четвёртым наставником команды в сезоне-2019/20, приняв клуб в начале апреля.

И именно под его руководством столичный коллектив наконец поймал кураж. В 26-м туре «Герта» на выезде разгромила «Хоффенхайм» (3:0), а в 27-м — дома отправила четыре безответных мяча в ворота «Униона» в рамках берлинского дерби. В обоих матчах голами отметились Ведад Ибишевич и Матеус.

Лаббадиа установил клубный рекорд, став первым тренером в истории «Герты», который в двух дебютных встречах в Бундеслиге добился побед с общим счётом 7:0. В свою очередь, берлинский клуб впервые за 17 лет одержал две разгромные победы подряд в национальном первенстве.

Семь сейвов Павленки и отменённый гол на 89-й минуте

Из матчей с участием аутсайдеров турнира следует отметить поединок во Фрайбурге, где «Вердер» вырвал важнейшую победу, которая стала для сражающихся за выживание бременцев первой за восемь игр чемпионата.

Долгожданный успех гостям принёс Леонардо Биттенкорт, в середине первого тайма завершивший точным ударом контратаку своей команды. Однако главным героем матча в составе «Вердера» следует признать вратаря Иржи Павленку, совершившего семь сейвов.

В концовке подопечным Флориана Кофельдта пришлось совсем непросто. На 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил вышедший на замену Филипп Баргфреде. И «Фрайбург» моментально реализовал численное преимущество: после подачи со стандарта Мануэль Гульде протолкнул мяч в сетку. Однако судья зафиксировал небольшой офсайд у одного из партнёров защитника.