Аплодисменты пустым трибунам, празднование гола локтями, сейв защитника: чем запомнилось возобновление сезона Бундеслиги
- Reuters
- © Martin Meissner
Разгром
Возобновления сезона в Бундеслиге без преувеличения ждал весь мир. При всём уважении к чемпионату Белоруссии, болельщики соскучились по футболу топ-уровня.
И первый же матч немецкого первенства подарил им яркое зрелище. В рурском дерби сражающаяся за чемпионство дортмундская «Боруссия» не оставила ни малейших шансов «Шальке». Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и впервые с 1966-го обыграли принципиального оппонента с разницей в четыре гола, а после финального свистка в полном составе отправились аплодировать пустым трибунам.
Одним из главных виновников крупного поражения можно назвать вратаря гостей Маркуса Шуберта, который пропустил все четыре удара в створ и стал виновником как минимум двух мячей. А уже после финального свистка над расстроенными гельзенкирхенцами жёстко подшутил полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель. В своём Twitter бельгиец написал, что счёт заложен в полном названии соперника — «Шальке-04».
The scoreline is in the name 😉😂— Axel Witsel (@axelwitsel28) May 16, 2020
Schalke 0-4 🖤💛
Исторический гол
В субботу в одно время начались сразу пять матчей тура, однако первый гол после возобновления сезона был забит именно в Дортмунде. Символично, что его автором стал норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. В середине первого тайма форвард грамотно отклеился от защитника и спокойно пробил в дальний угол после прострела Торгана Азара с правого фланга. Так нападающий вошёл в историю, а в Twitter российской части Евро-2020 его гол даже назвали «большой победой для человечества».
«Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества»— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) May 16, 2020
©️ Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» pic.twitter.com/O0W0OyEs4M
Возможно, дополнительной мотивацией для нападающего в данном эпизоде стали грубые слова защитника соперника Жан-Клера Тодибо. Буквально за несколько минут до того он грязно выругался в адрес соперника, что не ускользнуло от телекамер. Хладнокровный скандинав в ответ лишь улыбнулся и вскоре ответил французу по-футбольному.
А после перерыва норвежец сам ассистировал партнёру. Рафаэл Герейру после тонкой передачи форварда отправил снаряд в сетку внешней стороной стопы. Шуберту лишь оставалось сигнализировать об офсайде, которого не было. Таким образом, португалец в дерби оформил дубль. Холанд обошёлся одним мячом, и он стал для него десятым в девяти матчах текущего сезона Бундеслиги.
Празднование
В субботу норвежец не только забил исторический мяч, но и красиво его отпраздновал. Форвард убежал к лицевой и изобразил некоторое подобие танца. При этом партнёры, как полагается, соблюдали социальную дистанцию и не подходили к Эрлингу слишком близко. А болельщики даже сравнили празднование форварда со ставшим вирусным танцем африканских гробовщиков.
По возможности без объятий после голов обходились и другие команды. Так, защитника «Фрайбурга» Робина Коха после забитого «Лейпцигу» мяча, который вскоре был отменён, партнёры приветствовали касаниями локтей. То же самое происходило в других игровых эпизодах. Например, помогая друг другу подняться, футболисты протягивали локоть. А чтобы извиниться перед оппонентом после нарушения правил, порой просто стучали ногой по бутсе.
Впрочем, некоторые забывали о самых простых мерах предосторожности. Так, защитник «Герты» Дедрик Боята после забитого в ворота «Хоффенхайма» мяча поцеловал одного из партнёров.
The Bundesliga won't punish players who get too close when celebrating, the DFL has confirmed.— Goal (@goal) May 16, 2020
Hertha Berlin's players got a bit too close during their 3-0 win today! 😘 pic.twitter.com/lUTzMFuXXX
Журналисты
Зато журналисты вели себя максимально аккуратно. На каждую игру пускали не более десяти представителей СМИ. Общаться с футболистами они вынуждены были на дистанции приблизительно 2—2,5 м. Чтобы не надрывать голос, пытаясь докричаться до собеседника, ТВ-репортёры использовали специальный длинный штатив для микрофона.
Весьма необычно проходили и послематчевые пресс-конференции. С представителями интернет-СМИ тренеры общались посредством WhatsApp.
«Тренер выходил на связь через аудиосообщения и отвечал на вопросы журналистов, которые печатали их ему в чат. Аудио с телефона тренера транслировалось на большой экран, который находился в фойе стадиона», — приводит слова журналиста издания Rhein-Neckar-Zeitung Николаса Бэка Metaratings.
Травма
Перед возобновлением сезона многие болельщики опасались, что растренированные футболисты в условиях напряжённого графика окажутся чрезмерно подвержены травмам. К счастью, в первых встречах обошлось практически без повреждений.
Единственным исключением стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. 17-летний американец почувствовал недомогание прямо на предматчевой разминке и в результате остался на скамейке запасных, хотя изначально попал в стартовый состав. Его место в основе занял Торган Азар.
Чтобы не перегружать футболистов и по возможности избежать травм, руководство немецкого футбола разрешило командам до конца сезона делать по пять замен. Однако этой опцией в субботу воспользовались только пять тренеров. Некоторые по старинке обошлись тремя рокировками.
VAR
Возвращаясь непосредственно к футболу — первый игровой день Бундеслиги после возобновления сезона получился богатым на события. В то время как «Боруссия» громила «Шальке», закончивший первый круг лидером «Лейпциг» допустил очередную осечку и опустился на четвёртое место. Причём подопечные Юлиана Нагельсмана едва ушли от поражения в матче со скромным «Фрайбургом» — 1:1.
Мало того, на 94-й минуте гости могли вырвать победу. Уже упомянутый Кох после подачи стандарта отправил мяч в ворота соперника, но помощник судьи на VAR, посмотрев повтор, углядел микроскопический офсайд и отменил гол.
Но это стало слабым утешением для «Лейпцига». Команда продлила безвыигрышную серию в Бундеслиге до трёх встреч. К тому же в последних восьми матчах турнира соперник «Зенита» по группе ЛЧ одержал лишь две победы.
Спасение
Ещё одно яркое событие произошло во Франкфурте-на-Майне, где защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер совершил по-настоящему удивительное спасение. В концовке матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» к воротам хозяев убежали сразу трое соперников, а голкипер оказался отыгран.
Однако оставшийся на последнем рубеже австриец сыграл лучше любого вратаря. Он умудрился ногой выбить мяч из створа после удара Йонаса Хофмана в ближний угол. Правда эффектный сейв защитника не слишком помог его команде, ведь к тому моменту гости вели 3:1.
What have I just witnessed #Bundesligapic.twitter.com/odi7eEjeoS— Billy (@BlueEyeLife) May 16, 2020
Реакция
Между тем за матчами чемпионата Германии с удовольствием следили и в России. Например, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не упустил возможности посмотреть противостояние в Дортмунде и поделился впечатлениями с подписчиками в Instagram. Происходящее напомнило футболисту тренировочные сборы, а в составе «Боруссии» он особенно выделил Холанда.
«17-й номер у Боруссии — фактурный. Думаю, есть перспективы», — пошутил Глушаков.
Наблюдал за этой игрой и главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Причём просмотр рурского дерби он совместил с тренировкой на велотренажёре. По словам специалиста, час он «держал темп» «Боруссии» и «Шальке», а потом зритель в нём «победил спортсмена».
Наиболее же метко об отношении к чемпионату Германии в настоящий момент высказался известный итальянский агент Марко Трабукки.
«Всё, понеслось! Ещё вчера все были вирусологами, а сегодня все уже стали экспертами Бундеслиги», — написал Трабукки в Twitter.