Аплодисменты пустым трибунам, празднование гола локтями, сейв защитника: чем запомнилось возобновление сезона Бундеслиги

В Германии возобновился сезон Бундеслиги. В центральном матче дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке», а футболисты чёрно-жёлтых после финального свистка поаплодировали пустым трибунам. В противостоянии «Лейпцига» и «Фрайбурга» забитый мяч отметили прикосновениями локтей. Защитник «Герты» Дедрик Боята, несмотря на рекомендации по поводу социальной дистанции, поцеловал партнёра. Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер отметился невероятным сейвом. RT рассказывает о главных событиях игрового дня турнира.

Разгром

Возобновления сезона в Бундеслиге без преувеличения ждал весь мир. При всём уважении к чемпионату Белоруссии, болельщики соскучились по футболу топ-уровня.

И первый же матч немецкого первенства подарил им яркое зрелище. В рурском дерби сражающаяся за чемпионство дортмундская «Боруссия» не оставила ни малейших шансов «Шальке». Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и впервые с 1966-го обыграли принципиального оппонента с разницей в четыре гола, а после финального свистка в полном составе отправились аплодировать пустым трибунам.

Одним из главных виновников крупного поражения можно назвать вратаря гостей Маркуса Шуберта, который пропустил все четыре удара в створ и стал виновником как минимум двух мячей. А уже после финального свистка над расстроенными гельзенкирхенцами жёстко подшутил полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель. В своём Twitter бельгиец написал, что счёт заложен в полном названии соперника — «Шальке-04».

The scoreline is in the name 😉😂



Schalke 0-4 🖤💛 — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 16, 2020

Исторический гол

В субботу в одно время начались сразу пять матчей тура, однако первый гол после возобновления сезона был забит именно в Дортмунде. Символично, что его автором стал норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд. В середине первого тайма форвард грамотно отклеился от защитника и спокойно пробил в дальний угол после прострела Торгана Азара с правого фланга. Так нападающий вошёл в историю, а в Twitter российской части Евро-2020 его гол даже назвали «большой победой для человечества».

«Всего лишь гол для одного человека, но большая победа для всего человечества»



©️ Эрлинг Холанн, «Боруссия Дортмунд» pic.twitter.com/O0W0OyEs4M — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) May 16, 2020

Возможно, дополнительной мотивацией для нападающего в данном эпизоде стали грубые слова защитника соперника Жан-Клера Тодибо. Буквально за несколько минут до того он грязно выругался в адрес соперника, что не ускользнуло от телекамер. Хладнокровный скандинав в ответ лишь улыбнулся и вскоре ответил французу по-футбольному.

А после перерыва норвежец сам ассистировал партнёру. Рафаэл Герейру после тонкой передачи форварда отправил снаряд в сетку внешней стороной стопы. Шуберту лишь оставалось сигнализировать об офсайде, которого не было. Таким образом, португалец в дерби оформил дубль. Холанд обошёлся одним мячом, и он стал для него десятым в девяти матчах текущего сезона Бундеслиги.

Празднование

В субботу норвежец не только забил исторический мяч, но и красиво его отпраздновал. Форвард убежал к лицевой и изобразил некоторое подобие танца. При этом партнёры, как полагается, соблюдали социальную дистанцию и не подходили к Эрлингу слишком близко. А болельщики даже сравнили празднование форварда со ставшим вирусным танцем африканских гробовщиков.

По возможности без объятий после голов обходились и другие команды. Так, защитника «Фрайбурга» Робина Коха после забитого «Лейпцигу» мяча, который вскоре был отменён, партнёры приветствовали касаниями локтей. То же самое происходило в других игровых эпизодах. Например, помогая друг другу подняться, футболисты протягивали локоть. А чтобы извиниться перед оппонентом после нарушения правил, порой просто стучали ногой по бутсе.

Впрочем, некоторые забывали о самых простых мерах предосторожности. Так, защитник «Герты» Дедрик Боята после забитого в ворота «Хоффенхайма» мяча поцеловал одного из партнёров.

The Bundesliga won't punish players who get too close when celebrating, the DFL has confirmed.



Hertha Berlin's players got a bit too close during their 3-0 win today! 😘 pic.twitter.com/lUTzMFuXXX — Goal (@goal) May 16, 2020

Журналисты

Зато журналисты вели себя максимально аккуратно. На каждую игру пускали не более десяти представителей СМИ. Общаться с футболистами они вынуждены были на дистанции приблизительно 2—2,5 м. Чтобы не надрывать голос, пытаясь докричаться до собеседника, ТВ-репортёры использовали специальный длинный штатив для микрофона.

Весьма необычно проходили и послематчевые пресс-конференции. С представителями интернет-СМИ тренеры общались посредством WhatsApp.

«Тренер выходил на связь через аудиосообщения и отвечал на вопросы журналистов, которые печатали их ему в чат. Аудио с телефона тренера транслировалось на большой экран, который находился в фойе стадиона», — приводит слова журналиста издания Rhein-Neckar-Zeitung Николаса Бэка Metaratings.

Травма

Перед возобновлением сезона многие болельщики опасались, что растренированные футболисты в условиях напряжённого графика окажутся чрезмерно подвержены травмам. К счастью, в первых встречах обошлось практически без повреждений.

Единственным исключением стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. 17-летний американец почувствовал недомогание прямо на предматчевой разминке и в результате остался на скамейке запасных, хотя изначально попал в стартовый состав. Его место в основе занял Торган Азар.

Чтобы не перегружать футболистов и по возможности избежать травм, руководство немецкого футбола разрешило командам до конца сезона делать по пять замен. Однако этой опцией в субботу воспользовались только пять тренеров. Некоторые по старинке обошлись тремя рокировками.

VAR

Возвращаясь непосредственно к футболу — первый игровой день Бундеслиги после возобновления сезона получился богатым на события. В то время как «Боруссия» громила «Шальке», закончивший первый круг лидером «Лейпциг» допустил очередную осечку и опустился на четвёртое место. Причём подопечные Юлиана Нагельсмана едва ушли от поражения в матче со скромным «Фрайбургом» — 1:1.

Мало того, на 94-й минуте гости могли вырвать победу. Уже упомянутый Кох после подачи стандарта отправил мяч в ворота соперника, но помощник судьи на VAR, посмотрев повтор, углядел микроскопический офсайд и отменил гол.

Но это стало слабым утешением для «Лейпцига». Команда продлила безвыигрышную серию в Бундеслиге до трёх встреч. К тому же в последних восьми матчах турнира соперник «Зенита» по группе ЛЧ одержал лишь две победы.

Спасение

Ещё одно яркое событие произошло во Франкфурте-на-Майне, где защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер совершил по-настоящему удивительное спасение. В концовке матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» к воротам хозяев убежали сразу трое соперников, а голкипер оказался отыгран.

Однако оставшийся на последнем рубеже австриец сыграл лучше любого вратаря. Он умудрился ногой выбить мяч из створа после удара Йонаса Хофмана в ближний угол. Правда эффектный сейв защитника не слишком помог его команде, ведь к тому моменту гости вели 3:1.

Реакция

Между тем за матчами чемпионата Германии с удовольствием следили и в России. Например, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не упустил возможности посмотреть противостояние в Дортмунде и поделился впечатлениями с подписчиками в Instagram. Происходящее напомнило футболисту тренировочные сборы, а в составе «Боруссии» он особенно выделил Холанда.

Также по теме Чемпионская гонка на фоне пандемии: что нужно знать о возобновлении сезона Бундеслиги Чемпионат Германии по футболу возобновится 16 мая, несмотря на то что у нескольких игроков Бундеслиги выявили коронавирус. В условиях...

«17-й номер у Боруссии — фактурный. Думаю, есть перспективы», — пошутил Глушаков.

Наблюдал за этой игрой и главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Причём просмотр рурского дерби он совместил с тренировкой на велотренажёре. По словам специалиста, час он «держал темп» «Боруссии» и «Шальке», а потом зритель в нём «победил спортсмена».

Наиболее же метко об отношении к чемпионату Германии в настоящий момент высказался известный итальянский агент Марко Трабукки.

«Всё, понеслось! Ещё вчера все были вирусологами, а сегодня все уже стали экспертами Бундеслиги», — написал Трабукки в Twitter.