Чемпионская гонка на фоне пандемии: что нужно знать о возобновлении сезона Бундеслиги

Чемпионат Германии по футболу возобновится 16 мая, несмотря на то что у нескольких игроков Бундеслиги выявили коронавирус. В условиях сохраняющейся эпидемиологической опасности и скомканного тренировочного процесса «Бавария» попытается в восьмой раз подряд выиграть национальное первенство, а «Вердер» приложит все усилия, чтобы не покинуть элиту впервые за 30 лет. В гонке бомбардиров поляк Роберт Левандовски рассчитывает преодолеть отметку в 30 голов, а норвежец Эрлинг Холанд — в 20.

Риск заражения и высокая травматичность

Бундеслига стала для болельщиков по всему миру символом возвращения большого футбола после пандемии коронавируса. В Германии решили первыми в Европе возобновить национальный чемпионат: матчи 26-го тура Бундеслиги пройдут 16—18 мая.

Впрочем, говорить об окончательной победе над COVID-19 в ФРГ преждевременно. С 4 мая в Германии началось смягчение мер карантина, но за последнюю неделю, согласно данным ВОЗ, в стране заболели 5852 человека, 558 скончались.

Среди инфицированных есть и футболисты. Так, в начале мая положительный тест на коронавирус сдали двое игроков «Кёльна» и врач команды. Несмотря на это, коллектив продолжил тренировки. По информации СМИ, также два случая заболевания выявлены в другой команде элитного дивизиона — мёнхенгладбахской «Боруссии».

Во второй Бундеслиге на карантин из-за положительных тестов на COVID-19 ушли «Эрцгебирге» и дрезденское «Динамо». Его матч с «Ганновером-96» уже перенесён.

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Таким образом, футболисты продолжают заражаться коронавирусом, хотя сезон даже не успел возобновиться. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране игрокам наверняка вновь придётся сосредоточиться на тренировках. И если в такой ситуации сезон удастся довести до конца, это уже станет серьёзным достижением.

Чтобы избежать негативного сценария, в руководстве немецкого футбола ввели строжайшие ограничения. На каждой встрече смогут присутствовать не более 322 человек, из которых лишь 98 будут находиться на поле или рядом с ним. Не сможет попасть на арену и талисман «Кёльна» козёл Хённес IX. Согласно правилам, животные не будут допущены на стадионы.

Впрочем, в сложившейся ситуации здоровью футболистов будет угрожать не только опасность заражения коронавирусом, но и чрезмерные физические нагрузки. После затяжного карантина игроки получили чуть меньше месяца на тренировки, многие занятия проходили с ограничениями.

Командам предстоит провести по девять игр за шесть недель. Сезон должен завершиться 27 июня. Очевидно, что в таком режиме футболисты будут особенно подвержены мышечным травмам. Первыми «жертвами» экстремального набора формы стали полузащитники дортмундской «Боруссии» Эмре Джан и Аксель Витсель, повредившие заднюю поверхность бедра. Оба пропустят рурское дерби с «Шальке-04».

Защитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт получил тяжёлую травму на первой же командной тренировке после окончания карантина. Впрочем, в его случае речь идёт скорее о невезении — у игрока диагностирован перелом кости лица после столкновения с одноклубником головами.

Борьба за золото и путёвки в Лигу чемпионов

Несмотря на все риски, концовка сезона в Германии должна получиться увлекательной, ведь отчаянная борьба ведётся практически на всех этажах турнирной таблицы. Речь идёт в том числе о сражении за чемпионство. «Бавария», выигравшая национальное первенство семь раз подряд, осенью потеряла немало очков и предоставила шанс «Лейпцигу» вырваться вперёд.

Однако после ухода Роберта Ковача и назначения главным тренером помощника хорвата Ханса-Дитера Флика дела мюнхенцев пошли на лад и они снова вернулись на победную колею. «Лейпциг», закончивший первый круг лидером, напротив, начал совершать осечку за осечкой. В 2020 году подопечные Юлиана Нагельсмана одержали лишь три победы в восьми турах и опустились на третье место.

На вторую же строчку поднялась дортмундская «Боруссия», воспрянувшая после прихода нападающего Эрлинга Холанда. В настоящий момент отставание чёрно-жёлтых от «Баварии» составляет всего четыре очка и говорить об окончании гонки за золото не приходится. Не стоит сбрасывать со счетов и «Лейпциг», расположившийся от лидера на расстоянии пяти баллов.

Тем более что именно у коллектива Нагельсмана наиболее комфортный календарь среди команд первой тройки. Его ждут встречи сплошь с соперниками из второй половины турнирной таблицы, если не брать в расчёт домашнее противостояние с дортмундцами в предпоследнем туре. «Боруссии» же предстоит ещё поединок с «Баварией», который может стать ключевым в сражении за титул.

Ожесточённая борьба также пойдёт за путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон. За девять туров до финиша на них претендуют пять команд. Помимо уже упомянутой тройки, это мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Байер». Остальные отстают от четвёртого места на 12 очков и более и практически не имеют шансов отобраться в главный еврокубок.

Таким образом, из пяти первых команд определится одна лишняя, которая попадёт только в Лигу Европы. Однако нежелательно занимать и четвёртое место, которое станет пропуском в квалификацию ЛЧ, ведь неизвестно, в каком формате будут проходить еврокубки в сезоне-2020/21. По информации СМИ, из-за крайне перегруженного календаря УЕФА может сильно сократить квалификацию или даже отменить её. Чтобы не остаться на обочине, желательно напрямую попадать в групповой этап, то есть финишировать в тройке.

Тяжкая участь «Вердера»

А вот борьба за сохранение прописки в высшем дивизионе в текущем сезоне пока получается не такой напряжённой, как обычно. Определились два аутсайдера, которые рискуют покинуть Бундеслигу, — «Вердер» и «Падерборн-07». И если коллектив из одноимённого города просто оказался не готов к выступлению в элите, то бременцы рискуют впервые за 30 лет покинуть Бундеслигу. От 16-го места, дающего право на участие в стыковых матчах, они отстают на четыре балла, а от спасительного 15-го — на восемь. При этом у бременского клуба есть игра в запасе.

В 1980-м команда заняла 17-ю строчку в элите, на которой располагается и сейчас. Тогда именитый коллектив с первой попытки вернулся в Бундеслигу, а уже в 1983-м завоевал серебро национального первенства.

В последние годы бременцы были далеки от борьбы за медали и в основном финишировали в середине турнирной таблицы. В нынешнем же сезоне зелёные по праву находятся в зоне вылета. Подопечные Флориана Кофельдта меньше всех забивают (27 мячей), больше всех пропускают (55) и имеют в активе лишь четыре победы.

Повод для гордости болельщикам команды даёт лишь 41-летний ветеран Клаудио Писсаро, который до сих пор выходит на поле. В настоящий момент перуанец занимает четвёртое место в списке самых возрастных футболистов в истории Бундеслиги и шестое — в списке лучших бомбардиров с активом в 197 мячей.

Юношеский задор Холанда и холодный расчёт Левандовски

Самым же обсуждаемым футболистом Бундеслиги является Эрлинг Холанд. 19-летний нападающий, демонстрировавший невероятную результативность в составе австрийского «Зальцбурга», продолжил много забивать и в дортмундской «Боруссии», которая приобрела его зимой всего за €20 млн. В первых трёх турах чемпионата Германии Холанд умудрился отличиться семь раз. Затем Эрлинг немного сбавил обороты и в последних двух матчах Бундеслиги уходил с поля без гола.

Тем не менее юношеский задор норвежца помог жёлто-чёрным вернуться в борьбу за чемпионство, а также навязать ПСЖ борьбу в 1/8 финала ЛЧ (в Дортмунде дубль форварда позволил немецкому коллективу одержать победу).

В Бундеслиге на счету нападающего на данный момент значатся девять голов в восьми матчах, и в оставшихся встречах он может попытаться достичь отметки в 20 точных ударов, что станет для 19-летнего футболиста невероятным результатом.

А вот побороться с Робертом Левандовски за победу в гонке бомбардиров пока нереально. В активе голеадора «Баварии» уже 25 мячей, и он может впервые в карьере забить больше 30 голов за сезон в Бундеслиге. В новейшей истории турнира это удавалось только Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Рекорд результативности до сих пор принадлежит Герду Мюллеру, который в сезоне-1971/72 отличился 40 раз.