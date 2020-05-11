Футболист «Вольфсбурга» Герхардт получил травму лица на первой тренировке после карантина
- Reuters
Пресс-служба клуба сообщила, что 26-летний игрок столкнулся головами с одним из своих партнёров по команде. Феликс Клаус, одноклубник Герхардта, считает, что Янник может выйти из строя до конца сезона.
В сезоне-2019/20 Герхардт сыграл в Бундеслиге 13 матчей и забил два гола. Его контракт с «Вольфсбургом» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Германии не намерены откладывать возобновление сезона из-за карантина в одном клубе.