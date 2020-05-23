«Боруссия Дортмунд» обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги
- Reuters
Встреча, проходившая на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге, завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Голы в матче на счету Рафаэла Геррейру и Ашрафа Хакими. «Боруссия» доигрывала встречу в большинстве после удаления игрока хозяев Феликса Клауса.
В параллельных встречах «Байер» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:1, «Вердер» победил «Фрайбург» (1:0), а «Падеборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом».
Ранее сообщалось, что на стадионе «Боруссии» из Мёнхенгладбаха установили 12 тыс. картонных изображений болельщиков.