На стадионе «Боруссии» из Мёнхенгладбаха установили 12 тысяч картонных изображений болельщиков

На стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе, на котором проводит домашние матчи местная «Боруссия», перед матчем с леверкузенским «Байером» в чемпионате Германии было установлено 12 тыс. картонных фигур болельщиков.

Об этом сообщает Express.de.

Отмечается, что 12 тыс. картонных изображений фанатов мёнхенгладбахского клуба было установлено на стадионе «Боруссия Парк» перед матчем 27-го тура чемпионата Германии по футболу. В нём футболисты «Боруссии» встретятся с «Байером» из Леверкузена.

Отмечается, что данная акция была организована объединением болельщиков, каждый из которых за €19 мог установить на стадионе изображение себя, сделанное из картона. На данный момент поступило уже более 20 тыс. заказов.

Ранее президент немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что поединки 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.