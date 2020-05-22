На стадионе «Боруссии» из Мёнхенгладбаха установили 12 тысяч картонных изображений болельщиков
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Об этом сообщает Express.de.
Отмечается, что 12 тыс. картонных изображений фанатов мёнхенгладбахского клуба было установлено на стадионе «Боруссия Парк» перед матчем 27-го тура чемпионата Германии по футболу. В нём футболисты «Боруссии» встретятся с «Байером» из Леверкузена.
Отмечается, что данная акция была организована объединением болельщиков, каждый из которых за €19 мог установить на стадионе изображение себя, сделанное из картона. На данный момент поступило уже более 20 тыс. заказов.
Ранее президент немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что поединки 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.