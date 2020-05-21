Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в честь погибших от коронавируса

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Президент немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что поединки 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в честь погибших от коронавируса
  • Reuters

«Коронавирус унёс немало жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в следующих двух турах. Также стоит поблагодарить и высоко оценить работу тех, кто занимается медициной. Наша страна неустанно борется с последствиями пандемии», — цитирует Зайферта официальный сайт DFL.

Чемпионат Германии был возобновлён 16 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен приобрести Эрлинга Холанда.

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