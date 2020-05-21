Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в честь погибших от коронавируса
- Reuters
«Коронавирус унёс немало жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в следующих двух турах. Также стоит поблагодарить и высоко оценить работу тех, кто занимается медициной. Наша страна неустанно борется с последствиями пандемии», — цитирует Зайферта официальный сайт DFL.
Чемпионат Германии был возобновлён 16 мая после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен приобрести Эрлинга Холанда.