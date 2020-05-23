«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

В матче 27-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своём поле одержала победу над «Айнтрахтом».

Матч, проходивший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

У «Баварии» забивали Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэвис. Ещё один мяч в свои ворота срезал Мартин Хинтереггер, однако защитник «Айнтрахта» дважды забил в чужие.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея 61 очко после 27 матчей. «Айнтрахт» находится на 13-й строчке, но имеет матч в запасе.

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