«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

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В матче 27-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своём поле одержала победу над «Айнтрахтом».
«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

У «Баварии» забивали Леон Горецка, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэвис. Ещё один мяч в свои ворота срезал Мартин Хинтереггер, однако защитник «Айнтрахта» дважды забил в чужие.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея 61 очко после 27 матчей. «Айнтрахт» находится на 13-й строчке, но имеет матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Санчо установил новый рекорд дортмундской «Боруссии» по ассистам.

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