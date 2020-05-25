Хет-трик Вернера, два мяча «Кёльна» за три минуты и гол россиянина из «Аугсбурга»: итоги воскресных матчей Бундеслиги

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер установил личный рекорд по числу голов за сезон и стал первым футболистом Бундеслиги в XXI веке, который отметился двумя хет-триками в матчах с одной командой в течение чемпионата. «Аугсбург» в гостях разгромил «Шальке», а автором одного из голов стал хавбек Эдуард Лёвен, имеющий российское и немецкое гражданство. «Кёльн» сумел спастись от поражения в домашней встрече с «Фортуной», отличившись на 88-й и 91-й минутах.

Пять голов «Лейпцига» и достижение Вернера

В матче 27-го тура Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсмана не заметили сопротивления со стороны оппонентов из «Майнца» (5:0) и продолжили погоню за лидерами национального первенства. Благодаря этой победе «Лейпциг» набрал 54 очка и вернул себе третью строчку, опередив «Байер». Его отставание от лидирующей «Баварии» составляет семь баллов, а от занимающей вторую строчку дортмундской «Боруссии» — три.

Даже домашние стены стадиона «Опель Арена» не помогли «Майнцу» навязать борьбу фавориту. Уже к 36-й минуте гости вели со счётом 3:0 и практически решили все вопросы о победителе. По голу на свой счёт записали Тимо Вернер, Юссуф Поульсен и Марсель Забитцер, а двое последних обменялись результативными передачами.

«Лейпциг» царил на поле, что особенно подчёркивала разница по числу ударов. За первую половину матча «быки» 12 раз били по воротам оппонентов и шесть раз — в створ, а их соперники не нанесли ни одного удара. Идеальный тайм был омрачён разве что травмой Конрада Лаймера. Австриец неудачно оступился и был вынужден уступить место на поле Норди Мукиеле.

После перерыва хозяева встрепенулись и даже разок потревожили Петера Гулачи, но большего им добиться не удалось. Тимо Вернер ещё в первом тайме установил личный рекорд по количеству голов за сезон, а ещё два точных удара во втором игровом отрезке позволили ему довести их число до 24.

Кроме того, нападающий стал первым футболистом в XXI веке, кому удалось оформить два хет-трика в ворота одной команды в течение сезона Бундеслиги. В последний раз подобное достижение покорялось форварду «Байера» Ульфу Кирстену. 21 год назад он отличился в ходе противостояний с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Помимо Вернера рекорд результативности установил и весь коллектив из Лейпцига. После этого матча в активе команды стало 68 забитых мячей — на два больше, чем их лучший результат в истории. С учётом того, что на данный момент сыграно всего 27 из 34 туров, у подопечных Нагельсмана есть отличная возможность добраться до отметки в 80 голов.

Разгром «Шальке» и шедевр Лёвена

В отличие от противостояния в Майнце, встреча на «Фельтинс Арене» в Гельзенкирхене завершилась сенсацией. Хозяева и гости подходили к матчу не в лучшем расположении духа и имели в пассиве затяжные безвыигрышные серии. В итоге, прервать её удалось «Аугсбургу», который трижды поразил ворота соперников и одержал первую победу с 7 февраля. Одним из главных героев встречи стал Эдуард Лёвен.

Имеющий двойное гражданство России и Германии хавбек «фуггеров» уже на шестой минуте зажёг своё имя на табло, великолепно исполнив штрафной. Возможно, удар получился не идеальным по точности, зато довольно мощным, что и помешало вратарю хозяев Маркусу Шуберту спасти свои ворота. Для Лёвена этот гол стал вторым в сезоне. Первый пришёлся на дуэль с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 24-м туре.

После перерыва на первый план вышли физические кондиции спортсменов, которые были неидеальными из-за смазанной подготовки на фоне эпидемии коронавируса. На 56-й минуте хавбек «Шальке» Суат Сердар получил травму и был заменён, а в концовке матча силы кончились у защитников «горняков». Сначала на ровном месте ошибся Салиф Сане, а затем небрежно сыграл Мюнир Мерджан. Ноа-Жоэль Саренрен-Базе и Серхио Кордова воспользовались подарками противников и довели счёт до крупного — 3:0.

Спасение «Кёльна» и нереализованный пенальти Ута

Ещё одна сенсация могла произойти в Кёльне, где местный клуб принимал соперников из «Фортуны». В отличие от располагающихся в середине турнирной таблице хозяев, гости продолжают борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге. После 26 туров они уступали четыре очка «Майнцу» и были близки к тому, чтобы воспользоваться их осечкой, но им не хватило выдержки. За шесть минут до финального свистка подопечные Уве Рёслера вели со счётом 2:0, но умудрились упустить победу.

После часа игры могло показаться, что у хозяев не хватит ни физических, ни моральных сил, чтобы сравнять счёт. Кенан Караман и Эрик Томми по разу огорчили Тимо Хорна, а по-настоящему обескуражил хозяев Марк Ут. Арендованный у «Шальке» форвард не смог реализовать 11-метровый и прервал свою успешную серию. В предыдущих восьми встречах он ни разу не покидал поле без результативного действия, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Однако хозяева не отчаялись и продолжили без устали грузить мяч в штрафную. Подобный стиль хоть и был прямолинеен, но всё же принёс свои плоды на 88-й и 91-й минутах соответственно. Голы Антони Модеста и Джона Кордобы стали результатом точных ударов головой, а обе результативные передачи сделал Доминик Дрекслер. Причём, если колумбиец забил 11-й мяч в сезоне, то француз сумел прервать «сухую» серию из 16 матчей.